Nice-OM : ce que l'on sait des incidents

La 3e journée de Ligue 1 a été marquée par les incidents survenus lors de du match de clôture Nice-Marseille. À la 75e minute, le Marseillais Dimitri Payet se dirige vers le coin gauche du terrain pour frapper un corner quand il est touché dans le dos par une énième bouteille d'eau lancée depuis la tribune des ultras niçois. L'attaquant marseillais se retrouve au sol, puis se relève immédiatement pour jeter à son tour, de rage, vers cette tribune, une autre bouteille qui venait d'atterrir près de lui. Un geste qui va provoquer l'envahissement du terrain et une bagarre générale entre joueurs, supporters du Gym, staffs techniques et agents de sécurité.

L'entraîneur de l'OM, Jorge Sampaoli, doit être retenu par plusieurs personnes jusque dans le tunnel des vestiaires, sans parvenir réellement à se calmer. Sur la pelouse, c'est le chaos. Mais en tribune officielle aussi, puisque les présidents des deux clubs et l'ancien joueur de Nice José Cobos en viennent presque aux mains. Et il faudra de longues minutes avant que le calme ne revienne et que l'arbitre de la rencontre, Benoît Bastien, renvoie tout le monde aux vestiaires et interrompre la partie.

Tensions entre Longoria et Rivière

Le match n'a pas repris puisque les Marseillais ont refusé de revenir sur la pelouse. "Ce qui s'est passé était complètement inacceptable. On a décidé, pour la sécurité de nos joueurs qui ont été agressés, on a décidé de ne pas reprendre les matchs parce que la sécurité de nos joueurs n'était pas garantie", a justifié Pablo Longoria.

Selon le président des Aiglons, Jean-Pierre Rivère, seule personne à se présenter devant les journalistes après la rencontre, le préfet des Alpes-Maritimes et les délégués de la Ligue de football professionnel voulaient que le match reprenne, principalement pour des raisons de sécurité publique. Les autorités craignaient en effet de plus graves débordements en cas d'arrêt définitif de la rencontre après les 90 minutes d'interruption.

Beaucoup d'officiels se sont donc relayés dans le vestiaire marseillais afin de convaincre les visiteurs de revenir sur la pelouse. Mais les Olympiens ont tenu bon et se sont donc uniquement les joueurs de l'OGC Nice qui se sont présentés sur le terrain. Il était 23h45 environ et dans une scène incroyable, l'arbitre de la rencontre a alors constaté que les joueurs de l'OM n'étaient pas présents pour reprendre, et a sifflé la fin du match, actant le forfait olympien. En attente des futurs recours, ce sont les Niçois qui ont été déclarés vainqueurs du match sur tapis vert.