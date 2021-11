Lyon-Marseille : un homme interpellé après l'interruption du match placé en garde à vue

Alors que le match Lyon-Marseille a été interrompu ce dimanche 21 novembre, après un jet de bouteille d'eau blessant à la tête le milieu de terrain de Marseille Dimitri Payet, plusieurs supporters ont été évacués à l'issue de l'incident. La police a elle annoncé l'interpellation d'un homme identifié par les caméras de vidéosurveillance et placé en garde à vue pour être entendu. Les autorités ont indiqué que "le match devrait pouvoir reprendre" avant d'être définitivement interrompu..

Quelques minutes seulement après le début du match, le joueur a été touché au niveau de l'oreille par une bouteille d'eau pleine lancée depuis le virage Nord du Groupama Stadium de Lyon. À la suite de cet incident, une cellule de crise s'est tenue entre les autorités, les clubs et les arbitres, a précisé le préfet du Rhône dans un tweet.

Sébastien, un supporter présent dans cette partie des tribunes, est revenu sur l'incident. "La fête est gâchée à cause d'un abruti", lance-t-il, se demandant si Dimitri Payet va bien. "C'est un gamin qui a fait une connerie : il y a des gens immatures mais on reste ici et on chante dans la bonne humeur !", a-t-il poursuivi dénonçant "des comportements inacceptables" de plus en plus nombreux.

À la suite de cet incident, l'arbitre a interrompu la rencontre alors que Dimitri Payet, poche de glace sur la tempe, est reparti avec tous les joueurs aux vestiaires.