publié le 25/02/2020 à 12:05

L'épidémie de coronavirus a atteint un "plateau" en Chine mardi 25 février selon l'Organisation mondiale de la santé, mais le monde reste menacé de pandémie de cette pneumonie virale, a averti l'OMS. En Europe, l'Italie, qui compte désormais sept morts et 230 cas officiellement recensés, est devenue le premier pays du continent à mettre en place un cordon sanitaire autour d'une dizaine de communes du Nord.

Les matches de football sont également impactés. Le match de Ligue Europa entre l'Inter Milan et Ludogorets se tiendra à huis clos jeudi 27 février, tout comme plusieurs rencontres de championnat d'Italie prévus le week-end prochain, Udinese-Fiorentina, AC Milan-Genoa, Parme-Spal, Sassuolo-Brescia, Sampdoria Gênes-Hellas Vérone et surtout le choc entre la Juventus, leader, et l'Inter Milan (3e).

Auparavant, la Juve a un 8e de finale de Ligue des champions à disputer, en France, sur la pelouse de l'Olympique Lyonnais, mercredi 26 février (21h). Faut-il reporter cette partie ? Interdire le déplacement des supporters turinois ? Jean-Michel Aulas et son staff ont sondé l'Uefa et le ministère des Affaires étrangères. Mais pour l'instant, la réponse aux deux questions est non.

Aucun arrêté préfectoral n'a été pris pour priver les tifosi de ce rendez-vous au Groupama Stadium de Décines-Charpieu. Près de 3.000 supporters de la "Vieille Dame" sont attendus. Le dossier n'est pas complètement refermé mais la tendance est bien à leur présence. En revanche, concernant la tenue du match, les différents avis recueillis lundi 24 février trahissent beaucoup moins de prudence : le report de ce Lyon-Juve n'était pas envisagé.