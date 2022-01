Novak Djokovic : son expulsion d'Australie signe-t-elle la fin de sa carrière à 34 ans ?

Privé de l'Open d'Australie après le rejet par la justice du recours qu'il avait intenté contre son expulsion, ordonnée par le gouvernement qui estimait que le numéro 1 mondial du tennis représentait un "risque sanitaire", le non-vacciné contre le Covid-19 Novak Djokovic réapparaîtra-t-il dans un tournoi ? Ou est-ce tout simplement la fin de sa carrière à l'âge de 34 ans ? Une mise à la retraite forcée ?

La question était posée, lundi 17 janvier dans RTL Midi, avec Isabelle Langé, spécialiste tennis sur RTL, et Morgan Menahem, ancien agent de joueur et organisateur de tournois importants en Asie. "Oui, son avenir est compromis si il décide de camper sur sa position, souligne la première. Pour aller jouer aux États-Unis (Masters 1.000 de Indian Wells et Miami en mars et avril, US Open en septembre), il faut être vacciné".

En France, Roxana Maracineanu laisse toutefois planer le doute pour une présence de Djokovic à Roland-Garros (22 mai-5 juin). Si tout sportif qui vient prochainement pour une compétition devra être vacciné, "on espère tous qu'au mois de mai plus personne n'aura besoin de ce passe vaccinal pour entrer dans un équipement sportif", a expliqué la la ministre déléguée chargée des Sports.