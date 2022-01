Open d'Australie : pourquoi Novak Djokovic pourrait perdre sa place de numéro 1 mondial

Novak Djokovic a quitté l'Australie. Le Serbe, dont le visa a été annulé, ne pourra pas participer à l'Open d'Australie, premier Grand Chelem de la saison. Non-vacciné, le numéro 1 mondial va maintenant devoir faire face à un casse-tête : où va-t-il pouvoir jouer, alors que de plus en plus de pays, dont la France désormais, imposent un schéma vaccinal complet aux sportifs étrangers.

Autre conséquence de sa non participation à l'Open d'Australie, le Serbe pourrait perdre sa place de numéro 1 mondial. En effet, titré à Melbourne l'an dernier et n'étant pas en mesure de défendre son titre, le Djoker se verra, c'est certain, amputer de 2.000 points au classement ATP. Une occasion que pourraient saisir le Russe Daniil Medvedev, actuel numéro 2 mondial et l'Allemand Alexander Zverev, numéro 3 mondial.

Les comptes sont simples : si et seulement si l'un où l'autre remporte le tournoi, il sera numéro 1 mondial, au détriment de Novak Djokovic. Petite subtilité cela dit, Novak Djokovic ne perdra pas ses 2.000 points et donc potentiellement son trône à la fin du tournoi, mais le 21 février puisque l'Open d'Australie avait été reporté la saison passée en raison de la pandémie. On pourrait donc imaginer, dans un scénario très peu probable, que le Serbe puisse aller glaner des points dans d'autres tournois d'ici au 21 février, pour sauver sa place de numéro 1 mondial.

Novak Djokovic a signé ce lundi 17 janvier, sa 356e semaine en tant que numéro 1 mondial, le record historique, toujours en cours pour un joueur masculin, devant Roger Federer (310) et Pete Sampras (286).