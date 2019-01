publié le 19/01/2019 à 16:00

De retour d'un stage au Qatar, le Paris Saint-Germain retrouve la Ligue 1 et son dernier bourreau en date cette saison, le deuxième seulement après Liverpool, Guingamp. À la surprise générale, le club breton repris en main par Jocelyn Gourvenec est venu s'imposer au Parc des Princes (1-2) en quarts de finale de la Coupe de la Ligue le 9 janvier dernier. L'En Avant avait ce soir-là converti deux des trois penaltys obtenus.



Le dernier de la classe en Ligue 1 peut-il réitérer l'exploit et devenir le premier tombeur du leader parisien en championnat, à moins d'un mois du 8e de finale aller de Ligue des champions contre Manchester United ? Il a en tout cas emmagasiné un peu plus de confiance cette semaine en remportant le derby face à Rennes (2-1) pendant que les hommes de Thomas Tuchel profitaient du soleil dans la bonne humeur.