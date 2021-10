Neymar : déjà le début de la fin pour le Brésilien, annonce Gazan

Tous les samedis dans le journal de 7h de RTL, Florian Gazan se lance dans un pari foot avec humour, ironie, provocation, décalage mais toujours avec de l’information. Samedi 15 octobre, il se penche sur "un chef-d’œuvre en péril que l'on peut l’admirer à Paris, non pas au Louvre mais au Parc des Princes. Son nom : Neymar. Et ma grosse cote ce matin, c’est que pour le Brésilien, c’est le début de la fin".

Le numéro 10 n'a pourtant que 29 ans. Mais le chroniqueur "que depuis son arrivée au PSG en 2017, Neymar a joué un match sur deux, 30 en moyenne par saison, là où dans le même temps Kylian Mbappé tourne à 42. La faute aux blessures, aux soirées en tout genre. Tiens, la semaine d’avant la défaite à Rennes, celle du match contre Manchester City, il a enchainé la Fashion Week et l’anniversaire d’une amie mannequin".

"C’est ça son problème, poursuit Florian Gazan : autant il n'aime pas sortir pendant les matchs, autant après y a aucun souci. Et ça ressent sur ses stats : depuis son arrivée au PSG, elles ne cessent de se dégrader. Lors de sa première saison, il avait maqué 28 buts ; lors de la suivante 23, puis 19 et enfin 17. Idem pour les passes décisives : en quatre saisons, il est passé 16 à 8. Et son début de saison 2021-22, le pire pour le moment, n’est pas encourageant : deux petites passes décisives et un seul but, et encore sur penalty".

M. et Mme Neymar ont un fils, Jean... Jean Neymar Florian gazan

Ce phénomène est-il vraiment inéluctable ? "Comme disait le grand philosophe Kylian Mbappé dans sa dernière interview à L’Équipe, 'dans le football, on ne sait jamais'. Si si, il y a un truc qu’on sait, c’est qu’il y a des poncifs. Mais là, le plus inquiétant et qui va dans le sens de ma grosse cote, c’est Neymar lui-même qui a déclaré que la Coupe du monde 2022 serait sûrement sa dernière car il ne pense pas être assez fort mentalement pour encore gérer sa vie de footballeur".

"Cette vanne qu’on a tous faite devient une réalité, conclut Gazan : M. et Mme Neymar ont un fils, Jean... Jean Neymar. Il est en train de perdre le moral, lui qui de l’avis général, a perdu cette qualité qu’il faut avoir quand on est attaquant et acteur de films à caractère pas pour les enfants : le coup de rein".