Fashion Week : comment s'organise-t-elle à l'heure de la Covid-19 ?

publié le 30/09/2020 à 13:28

C’est la Fashion Week à Paris, une semaine de la mode durant laquelle on présente les modèles de prêt-à-porter pour femmes pour le printemps 2021. Mais à l’heure du Covid-19, le monde de la couture, ses défilés et ses podiums, ont dû s’adapter.

Ainsi sur 84 maisons qui présentaient leurs collections, seules 19 ont maintenu des défilés. Du côté des invités, la jauge est largement à la baisse, Dior a ainsi invité 300 personnes au lieu de 1.500. Distanciation et port du masque étant obligatoires. La fédération de haute-couture avait envoyé aux maisons un protocole sanitaire strict.

Celles qui n’ont pas maintenu de défilés physiques ont tout misé sur le numériques, avec des publications sur les réseaux sociaux, des photos et des vidéos. Dior a même mis en place une diffusion de son défilé via Twitter et Tik Tok. 50.000 personnes ont regardé les mannequins présenter les créations.

La haute-couture se réinvente, et exploite le numérique afin de pallier l’absence physique des spectateurs. Et ça semble être un filon efficace. Durant les défilés de l’été, Vuitton avait ainsi enregistré 100 millions de vues au total.