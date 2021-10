Coupe du monde 2022 : les sélections inquiètes de n'avoir qu'une semaine de préparation

Nouvelle polémique à un peu plus d'un an du coup d'envoi de la Coupe du monde 2022 de football au Qatar (21 novembre-18 décembre). Cette fois, c'est le temps de préparation des équipes qui est en cause. Une circulaire de l'UEFA envisage une semaine seulement de pause entre la dernière journée de championnat avant l'événement et les premiers matches du tournoi planétaire.

À titre de comparaison, les Bleus avaient disposé de 20 jours de préparation avant l'Euro cette année et de 25 avant la Coupe du monde 2018 en Russie. En étant exceptionnellement placée à cette période de l'année, la fin de l'automne, l'épreuve au Qatar chamboule tout, c'est évident. Dans ce projet de calendrier, tout n'est pas encore défini, mais bien avancé tout de même.

Programmer un match amical avant l'entrée dans la compétition serait impossible, pour l'équipe de France comme pour les autres sélections. Autre problème : un joueur blessé 10 jours avant, même légèrement, devrait certainement faire une croix sur le prestigieux rendez-vous.

Les Fédérations vont monter au créneau

L'après-Mondial n'est pas fixé non plus. Les joueurs pourraient n'avoir qu'une semaine de repos avant de retrouver leurs clubs, peut-être deux. La bataille est également en cours sur ce sujet. Cette situation n'est qu'un énième épisode des cadences infernales imposées aux joueurs. Les Fédérations vont monter au créneau pour faire infléchir le projet.