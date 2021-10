Mondial 2022 : l'Allemagne devient la première équipe qualifiée

Timo Werner a inscrit un doublé contre la Macédoine du Nord et envoyé l'Allemagne au Qatar, le 11 octobre 2021

Grâce à des buts "made in Chelsea", de Havertz et un doublé de Werner, l'Allemagne est devenue le lundi 11 octobre la première équipe à décrocher son billet pour le Mondial 2022 au Qatar via les qualifications, en s'imposant 4-0 en Macédoine du Nord.

Avec 8 points d'avance sur la Roumanie, victorieuse dans le même temps de l'Arménie 1-0, les quadruples champions du monde ne peuvent plus être rejoints. La seule équipe qualifiée jusqu'ici était le Qatar, pays organisateur. Cette qualification de l'Allemagne dans un groupe facile ne doit pas être surinterprétée. La Mannschaft s'était brillamment qualifiée pour le Mondial 2018 en remportant ses dix matches, pour être éliminée dès la phase de groupe en Russie.

Les Allemands n'oublient pas qu'ils viennent de vivre trois années très difficiles depuis leur élimination au premier tour du Mondial en Russie: "Nous avons encore un peu de pain sur la planche pour revenir au plus haut niveau mondial", reconnaît le milieu du Bayern Leon Goretzka, "nous avons les qualités, c'est indéniable, mais collectivement il faut qu'on continue à travailler et à suer tous ensemble".