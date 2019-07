publié le 15/07/2019 à 18:29

Le 15 juillet 2018, l'équipe de France gagnait la coupe du Monde du côté de Moscou, en battant la Croatie en finale (4-2), accrochant ainsi une 2e étoile sur le maillot bleu. Un an après, le sélectionneur revient sur cette victoire historique et chose rare, il se confie aussi sur sa famille présente à Moscou ce jour-là.

Son épouse Claude et son fils Dylan sont en tribune puis fêtent le titre avec lui sur la pelouse. "J'ai voulu leur faire partager ce moment car ils sont toujours à mes côtés.Mon fils en 98 était né mais il avait deux ans donc pour lui cela n'avait pas de signification. Là, il est en âge de tout comprendre. Ma femme, elle, a tout vécu avec moi...donc les avoir à mes côtés sur la pelouse c'était quelque chose de très important pour moi. C'est le bonheur et l'expression de mon fils quand il brandit le drapeau...Tout y est !" déclare-t-il un an plus tard encore ému.