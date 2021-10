100e sélection pour Antoine Griezmann face à l'Espagne en finale de la Ligue des Nations, 50e match avec le maillot frappé du coq pour Kylian Mbappé trois jours plus tôt face à la Belgique, Karim Benzema désormais intercalé entre David Trezeguet et Zinédine Zidane au classement des meilleurs buteurs des Bleus... Quasiment lors de chaque rassemblement de l'équipe de France ces derniers mois, un chiffre renvoie à la précédente génération sacrée championne du monde, avec un ancien égalé ou dépassé.

Longtemps bloqué à 27 réalisations en 81 sélections, ce qui le plaçait derrière Youri Djorkaeff (28), Benzema a spectaculairement repris sa progression depuis son rappel en mai dernier. 11 matches et surtout 6 buts plus tard, le voilà aussi, avec 33 unités, devant Jean-Pierre Papin (30), Just Fontaine (30) et Zinédine Zidane (31). Délogera-t-il Trezeguet de la 5e place (34e) dès le mois de novembre ?

À 33 ans, il ne reste a priori pas longtemps au Madrilène pour aller chercher le record ultime de Thierry Henry, 51 buts en 123 sélections. Il lui faut marquer 18 fois pour l'égaler, 19 pour le battre. Difficile à concevoir, même si les Bleus vont au bout au Qatar (sept matches) en 2022. Pour Henry, la menace Olivier Giroud (46) semble désormais totalement écartée. En revanche, le joueur symbole de la génération actuelle, Antoine Griezmann (30 ans), peut y croire avec ses 41 buts, autant que Michel Platini.

Les deux records à terme pour Mbappé ?

Mais bien sûr, lorsque le mot buteur est prononcé en ce moment en rapport avec l'équipe de France, les regards se tournent vers Kylian Mbappé, déjà 17e du classement avec 19 unités alors qu'il n'a pas 23 ans (le 20 décembre). La question n'est même tant de savoir s'il battra le record de Henry, mais à combien le portera-t-il ?

Cela vaut aussi pour le record du nombre de sélections, qui n'appartiendra plus à Lilian Thuram (142) mais à Hugo Lloris (134) dans 9 rencontres - probablement en septembre 2022 à l'occasion de la troisième édition de la Ligue des Nations. Mbappé en est déjà à 51, cap atteint par son gardien (34 ans) à presque 27 ans, et par l'ancien défenseur à 28 ans - Thuram a pris sa retraite internationale à 36 ans.

Le podium est pour l'instant complété par Henry (123), devant Marcel Desailly (116), Giroud (110), Zidane (108), Patrick Vieira (107e), Didier Deschamps (103) et Antoine Griezmann (100). Benzema (92) devraient bientôt dépasser Laurent Blanc et Bixente Lizarazu (97). Parmi les autres cadres de l'équipe, Paul Pogba (28 ans) affiche 89 sélections), Raphaël Varane (28 ans) 83, Benjamin Pavard (25 ans) 40, Lucas Hernandez (25 ans) 29, Presnel Kimpembe (26 ans) 25.