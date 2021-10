Mondial 2022 : pourquoi seule une improbable catastrophe peut priver les Bleus du Qatar

Sacrée championne du monde pour la deuxième fois de son histoire le 15 juillet 2018 en Russie, l'équipe de France peut-elle revivre le cauchemar de sa devancière de 1993 et ne pas défendre son titre au Qatar en 2022 (21 novembre-18 décembre) ? Sur le papier, l'hypothèse d'un crash façon Israël-Bulgarie avant le Mondial américain de 1994 existe. Mais sur le papier, les Bleus se sont aussi ouvert un boulevard en battant la Finlande (2-0) début septembre.

Il y a un peu moins de 30 ans, la France de Houllier, Papin, Cantona ou Ginola n'avait besoin que d'un résultat nul lors des deux derniers matches pour composter son billet pour les USA. Deux matches à domicile. Lorsque Israël vient s'imposer au Parc des Princes le 13 octobre 1993 alors que les Bleus mènent 2-1 à la 39e (buts de Berkovich 83e et Atar 91e), la catastrophe prend forme.

Un mois et deux jours plus tard, le 17 novembre, ce sont encore les Français qui ouvrent le score au Parc par Cantona contre la Bulgarie (32e). Le nom de Kostadinov va alors hanter le football français durant de longues années. L'attaquant du FC Porto égalise à la 37e. Le chrono affiche 44 minutes et 40 secondes en seconde période. Coup franc pour les Bleus dans le camp bulgare, près du poteau de corner droit. 19 secondes plus tard, le ballon est au fond des filets de Bernard Lama. Le rêve se brise.

4 longueurs d'avance, meilleure différence de buts

Ce soir-là, Deschamps était sur la pelouse, Lloris n'avait pas encore sept ans, Griezmann un et demi, Mbappé n'était pas né. Le sélectionneur mettra peut-être en garde ses troupes à l'heure des retrouvailles post victoire en Ligue des Nations en novembre. La France a deux matches pour pousser la balle au fond, face au Kazakhstan le 13 à Saint-Denis (20h45) et le 16 en Finlande (20h45).

Après six matches dans le groupe D des éliminatoires de la zone Europe, les Bleus comptent 12 points, l'Ukraine 8, la Bosnie 6 (un match en moins), la Finlande 5 (un match en moins), le Kazakhstan 3. S'ils battent le dernier, ils ne pourront plus être dépassés que par les Bosniens, à condition que ceux-ci remportent leurs trois derniers matches en marquant cinq buts de plus que les hommes de Deschamps.

Notez que ce n'est pas la différence particulière entre deux nations qui sert à les départager en cas d'égalité de points mais la différence de buts générale (+5 pour la France, +1 pour l'Ukraine et la Bosnie, -2 pour la Finlande) ; seule la 1re place offre un billet direct pour le Qatar - le 2e disputera des barrages ; si la France échoue à la 3e place ou au delà, elle sera aussi barragiste en tant que vainqueur de son groupe de Ligue des Nations.

Ukraine et Bosnie opposées deux fois

Compliqué à suivre ? La situation pourrait s'éclaircir dès mardi 12 octobre : si le match Ukraine-Bosnie se termine sur un résultat nul, une victoire des Bleus face au Kazakhstan (battu 0-2 chez lui à l'aller) sera synonyme de qualification directe avant leur dernier match contre la Finlande. Même en cas de nul, il restera une balle de match lors de la dernière journée, alors que les Ukrainiens retrouveront encore les Bosniens.