Mondial 2022 au Qatar : 53% des Français pourraient le boycotter en ne regardant pas les matches

À un an et un jour du coup d'envoi de la Coupe du monde 2022 au Qatar (21 novembre-18 décembre), la France est le grandissime favori de l’épreuve : 54% des Français et 64% des amateurs de football voient les Bleus l’emporter et ainsi conserver leur titre acquis en Russie en 2018. Kylian Mbappé est par ailleurs le joueur de l’équipe de France préféré des Français (32%) et des amateurs de football (32%).

L'organisation du Mondial au Qatar interpelle parallèlement les sondés : 71% jugent que la situation dans ce pays en matière de droits humains ne correspond pas aux valeurs de la FIFA, 70% disent qu’elle les préoccupe et 53% pourraient boycotter l’événement en ne regardant pas les matchs. Mais pour autant 58% des Français et 66% des amateurs de football ne souhaitent pas que l’équipe de France boycotte la compétition.

Enfin, 71% des Français et 66% des amateurs de football sont opposés au projet de la FIFA de programmer la Coupe du monde tous les deux ans et non plus tous les quatre ans. Voici les principaux enseignements du dernier sondage réalisé par Odoxa pour Keneo et RTL. L'enquête a été réalisée selon la méthode des quotas sur Internet les mercredi 17 et jeudi 18 novembre 2021 auprès d'un échantillon de 1.005 personnes représentatives de la population française âgée de 18 ans et plus, parmi lesquelles 436 amateurs de football.

1. La France grandissime favori

Non seulement 54% des Français et 64% des amateurs de football voient les Bleus vainqueurs en 2022, mais en outre l’équipe de France ne semble pas avoir de concurrents majeurs dans leur esprit. Chez les Français, seul 7% des interviewés citent l’Allemagne comme un possible vainqueur, 6% le Brésil et 6% l’Italie. Chez les amateurs de football, les autres nations citées ressortent à un niveau encore plus bas : 5% prédisent un succès de l’Allemagne, de l’Espagne et de l’Angleterre.

Notons aussi que les pronostics de succès de l’équipe de France sont en très forte augmentation en comparaison à ce que nous mesurions en amont de la précédente édition en mai 2018 : la part de personnes voyant les Bleus remporter l’épreuve était nettement moins importante chez les Français (29%) comme chez les amateurs de football (37%).

Pour autant, ce pronostic optimiste ne pourra s’affranchir de la nécessité de l’emporter sur le terrain : en mars 2002, 74% des Français estimaient que l’équipe de France allait gagner pour la deuxième fois consécutive le Mondial. Elle s'était faite éliminer dès le premier tour...

Mondial 2022 : la France grandissime favori Crédit : Odoxa pour Keneo et RTL

2. Mbappé au dessus du lot dans les cœurs

À seulement 22 ans mais après déjà plus de quatre années en équipe de France, Kylian Mbappé demeure le joueur des Bleus favori des Français et retrouve du crédit auprès des

amateurs de football. L’attaquant du PSG était déjà le favori des Français début juin (24%) mais il ne devançait que légèrement Antoine Griezmann (18%). Il creuse l’écart aujourd’hui en gagnant huit points (32%) quand "Grizou" en gagne deux (20%).

Dans notre mesure de début juin, N’Golo Kanté, vainqueur de la Ligue des champions avec Chelsea et meilleur joueur de la finale, avait détrôné Kylian Mbappé dans les préférences des amateurs de football. Aujourd’hui, Kylian Mbappé retrouve un plus large crédit dans cette population experte et se place en tête du classement (32%, +9 pts) devant Griezmann (17%, +2 pts), Hugo Lloris (13%, +3 pts) et N’Golo Kanté (13%, -11 pts), qui a fortement reculé.

Equipe de France : Mbappé au dessus du lot dans les cœurs Crédit : Odoxa pour Keneo et RTL

3. Le Qatar mal vu

La pression internationale monte autour du pays organisateur après la publication cette semaine d’un rapport d’Amnesty international indiquant que les violations des droits des travailleurs perdurent dans ce pays.



Ce regard critique sur la situation au Qatar en matière de droits humains se retrouve également chez les Français : 71% d’entre eux considèrent qu’elle ne correspond

pas aux valeurs de la FIFA et 70% disent qu’elle les préoccupe, tout comme 71% des amateurs de football. Dans le même ordre d’idée, 62% des Français et 57% des

amateurs de football considèrent ainsi que le Qatar n’est pas légitime pour accueillir la première Coupe du monde au Moyen-Orient.



Cette défiance à l’égard de la situation locale en matière de droits de l’Homme pourrait même peser sur l’intérêt pour cet événement : 53% des Français se déclarent

prêts à boycotter cette Coupe du monde en ne regardant pas les matches et 39% souhaiteraient même que l’équipe de France boycotte la compétition.

Mondial 2022 : le Qatar mal vu Crédit : Odoxa pour Keneo et RTL

Les avis sont nettement plus réservés chez les amateurs de football : 62% ne comptent pas boycotter la compétition en ne regardant pas les matchs et 66% ne souhaitent pas voir les Bleus faire l’impasse sur cette Coupe du Monde.

4. Mondial tous les deux ans : 71% des Français opposés

Alors que la FIFA réfléchit à la possibilité d'organiser la Coupe du monde tous les deux ans, notre sondage dépeint une opinion nationale très critique à l’égard de ce projet, à l’image des nombreux retours négatifs relevés dans le monde du football. Attachés à ce que le Mondial continue d’avoir lieu tous les quatre ans, 71% des Français se disent ainsi opposés au projet de la FIFA. La part d’opposés au projet est légèrement inferieure chez les amateurs de football (66%).

Mondial tous les deux ans : 71% des Français opposés Crédit : Odoxa pour Keneo et RTL