Monaco-PSG : "On a très mal joué", juge Thiago Silva malgré le carton parisien

4-0 à l'extérieur avec un milieu de terrain largement remanié, 2-0 après 12 minutes sur la pelouse du vice-champion de France en titre, 13e victoire en autant de matches cette saison en Ligue 1. Le PSG peut repartir serein de son déplacement à Monaco, facilement remporté dimanche 11 novembre.



L'entraîneur allemand du club de la capitale s'est déclaré "très satisfait du résultat" à l'issue de la rencontre. "Nous avons montré notre faim pour une 13e victoire. C'est extraordinaire". En revanche, le successeur d'Unai Emery n'était "pas satisfait de l'intensité, de la structure de l'équipe, de notre qualité de jeu".

Autre voix dissonante après ce qui ressemble sur le papier à une démonstration, celle du capitaine Thiago Silva. "Ce n'était pas une démonstration, juge justement le défenseur central brésilien, parce que même si on a gagné 4-0, je crois qu'on a très mal joué. Franchement, c'était difficile pour nous aujourd'hui, mais tous les matches avant la trêve c'est souvent comme ça, difficile".

Pas retenu en équipe du Brésil

Après la parenthèse internationale, avec notamment Pays-Bas - France et France - Uruguay mais aussi Brésil - Uruguay et Brésil - Cameroun sans Thiago Silva, le PSG renouera avec la compétition contre Toulouse le samedi 24 novembre. Quatre jours plus tard, il jouera son avenir en Ligue des champions face à Liverpool au Parc des Princes.