Lille : Galtier explique pourquoi Anelka arrive au Losc

09/11/2018

Sa présence au Parc des Princes vendredi 2 novembre lors du match de Ligue 1 entre le PSG et Lille se lit sous un jour nouveau depuis les explications livrées par l'entraîneur du Losc Christophe Galtier.



Ancien joueur, notamment, du club de la capitale, Nicolas Anelka, retraité des pelouses depuis 2015, va rejoindre le staff technique lillois. "Nicolas est en discussion avec le club pour amener son expérience du haut niveau et sa qualité d'attaquant chez nos jeunes attaquants du centre de formation", a précisé Galtier mercredi 7 novembre.

Le coach de l'actuel 3e du championnat de France souligne que l'enfant terrible du football français "est très proche de Gérard Lopez", le propriétaire du club. "Nous avons été à la fois concerté et mis au courant qu'il y avait cette possibilité là avec Luis Campos", le directeur sportif, assure aussi Galtier.

"Nicolas a une réelle envie de se lancer. Il ne veut pas, évidemment, la lumière et se retrouver chez les pros. À la fois il va amener son expertise et sa connaissance du poste d'attaquant".



Depuis la fin de sa carrière de joueur, Nicolas Anelka s'est entre autres rapproché du club belge Royal Géants Artois, qui a finalement cessé ses activités. Avant, il a notamment porté les maillots du PSG, d'Arsenal, du Real Madrid, de Liverpool, de Manchester City, de Fenerbahçe, de Chelsea, de la Juventus Turin et, bien sûr, de l'équipe de France, à 69 reprises (14 buts).