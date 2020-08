publié le 11/08/2020 à 13:08

Entre David Beckham et Blaise Matuidi, le lien ne s'est jamais rompu depuis le passage du "Spice Boy" au Paris Saint-Germain en 2013 (14 matches, aucun but), à la toute fin de sa carrière. Sept ans plus tard, l'ancien milieu de terrain anglais, âgé de 45 ans, est le président de l'Inter Miami FC, club qu'il a co-fondé en 2018 et qui a disputé ses cinq premiers matches officiels en MLS en début d'année (pour cinq défaites).

À 33 ans, Blaise Matuidi entend, lui, prolonger sa carrière. L'élimination de la Juventus, son club depuis l'été 2017, par l'Olympique Lyonnais en 8e de finale de Ligue des Champions, vendredi 7 août, et l'arrivée d'un nouvel entraîneur, Andrea Pirlo, ont fini de convaincre le milieu de terrain français de relever un nouveau challenge. Et visiblement, le champion du monde 2018 est sur le point de tenter l'aventure américaine.

Ce choix de vie, auquel il réfléchit depuis un moment, ne sera pas sans conséquence pour le numéro 14, notamment sur son avenir en Bleu (84 sélections depuis 2010, 9 buts, 9 passes décisives). Blaise Matuidi s'en est d'ailleurs entendu avec Didier Deschamps et le staff de l'équipe de France.

L'Euro 2021 reste un objectif

"Ce départ dans un championnat moins relevé ne le condamne pas automatiquement mais sera forcément plus compliqué", concède un proche du sélectionneur, même si l'intéressé reste un cadre très influent sur le terrain et dans le vestiaire et qu'il continue de faire de l'Euro l'été prochain (11 juin-11 juillet) un objectif premier pour son garnir palmarès.