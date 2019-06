publié le 03/06/2019 à 16:52

Le Real Madrid va-t-il continuer à piocher en Premier League pour se renforcer en vue de la saison prochaine ? L'arrivée imminente de Eden Hazard dans l'effectif de l'ex triple champion d'Europe en titre ne risque pas d’être l'unique gros coup des "Meringue" sur le marché des transfert de l'été 2019. En revenant au poste d'entraîneur, Zinédine Zidane avait annoncé qu'une grande campagne de recrutement allait avoir lieu dès le mercato estival. Elle semble bien en marche.



Selon le média anglais The Times, le Real Madrid mettrait tout en oeuvre pour s'attacher les services de Paul Pogba. Trois joueurs de l'effectif auraient même été proposés en échange du natif de Lagny-sur-Marne (26 ans), et non des moindres : le Gallois Gareth Bale (29 ans), indésiré par Zidane, le Colombien James Rodriguez (27 ans), actuellement prêté au Bayern Munich, et le gardien costaricien Keylor Navas (32 ans), devancé dans la hiérarchie par le Belge Thibault Courtois.

Pogba, surnommé "La Pioche", est sous contrat avec Manchester United jusqu'en 2021. Le champion du monde français y est revenu en provenance de la Juventus de Turin durant l'été 2016 contre 105 millions d'euros, un record à l'époque. Le club mancunien avait alors fait de Pogba la tête d’affiche de l'équipe sur le plan technique et marketing. Mais après trois saisons décevantes - une Ligue Europa et une Coupe de la Ligue au palmarès - et sans Ligue des champions l'an prochain, il sera difficile de le conserver face au arguments de Zidane... et peut-être de Kylian Mbappé.