publié le 22/07/2020 à 07:11

Onze clubs de Ligue 1 ont déjà révélé les maillots que les joueurs et leurs supporters arboreront la saison prochaine. Parmi ceux-là Paris, Marseille, Lyon ou encore Rennes mais aussi Lorient, fraîchement promu en Ligue 1.

Trois d'entre eux sont des hommages, à commencer par le maillot extérieur de l'Olympique de Marseille. Il met en valeur les quartiers de la cité phocéenne. On y aperçoit notamment la basilique Notre-Dame de la Garde, surmontée de la Bonne Mère.

Le Stade Rennais a opté pour la mosaïque cette année. Leur nouveau maillot est directement inspiré de l'artiste Isidore Odorico, un mosaïste originaire de Rennes décédé en 1945. À noter qu'en plus de sa carrière d'artiste, il a également joué pour le Stade Rennais et a même rempli les fonctions de président du club jusqu'en 1938.

Le maillot du champion français, le Paris Saint-Germain, rend hommage à un autre artiste, et pas n'importe lequel. Il s'agit du créateur de mode et ancien président du club Daniel Hechter. Ce dernier avait opté en 1973 pour un design avec une symbolique forte : un maillot bleu avec une large bande rouge au centre entourée de liserés blancs. On retrouve exactement les même caractéristiques dans la nouvelle tenue du PSG pour cette nouvelle saison.