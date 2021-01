Mercato : Giroud à la Juve ? Pirlo ne dit pas non

publié le 04/01/2021 à 11:34

Pour la première fois depuis de nombreuses saisons, entre la fin de son aventure à Arsenal et son arrivée à Chelsea en janvier 2018, le feuilleton du départ d'Olivier Giroud lors du mercato hivernal semblait terminé. Incontournable avec son club fin 2020, l'avant-centre français de 34 ans allait rester à Londres six mois de plus. Mais l'entraîneur de la Juventus Turin Andrea Pirlo a remis une pièce dans la machine, dimanche 3 janvier.

Interrogé sur le profil du deuxième meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France après la victoire de la Juve contre Udinese (4-1), le coach de 41 ans n'y est pas allé par quatre chemin : "Il pourrait nous servir". La "Vieille Dame" est bien à la recherche d'un attaquant lors de cette fenêtre de transferts. "Avec trois joueurs (Cristiano Ronaldo, Paulo Dybala, Alvaro Morata, ndlr), nous sommes un peu courts, surtout en cette période où il y a beaucoup de matches", a précisé Pirlo.

Toutefois, l'ancien milieu de terrain a en tête que "le mercato de janvier est toujours très compliqué. On sait que ce n'est jamais facile de trouver le joueur le plus adapté". La réflexion est en cours avec sa direction pour affiner le profil du joueur recherché et "on espère faire quelque chose dans les prochains jours. On sait bien les caractéristiques qu'il doit avoir", a conclu Pirlo.

D'autres noms ont circulé ces derniers jours dans la presse italienne pour renforcer l'attaque de la Juve, dont celui de l'Espagnol Fernando Llorente, qui a évolué à la Juve avec Pirlo et est aujourd'hui à Naples, ou du Polonais Arkadiusz Milik, également au Napoli. Ce dernier plaît également à l'Olympique de Marseille.