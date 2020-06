publié le 09/06/2020 à 20:32

259,2 millions d'euros. Ce n'est pas la prochaine cagnotte de l'Euromillions ni le prix d'un Airbus A380. C'est la valeur "rationnelle" de Kylian Mbappé selon l’algorithme de l’Observatoire du football CIES. Ce prix éventuel en cas de transfert du joueur prend en compte l'âge de l'attaquant (21 ans), la durée restante de son contrat qui dans ce cas arrivera à échéance en 2023 avec le Paris Saint-Germain, et bien entendu son talent qui bien qu'impalpable reste bien réel.

L'international français acheté 180 millions d'euros par les Parisiens à l'AS Monaco devance des joueurs de très gros calibres mais surtout eux aussi très jeunes. L'effet de la crise du Covid-19 obligera sans doute les clubs acheteurs à miser sur du long terme en cas de folies sur le marché des transferts. Le "deuxième joueur le plus cher du monde" est ainsi Raheem Sterling (194,7 millions d'euros).

Bien qu'âgé de 25 ans, le CV de l'attaquant de Manchester City est ronflant, avec notamment 60 buts en trois saisons avec les Mancuniens, la saison actuelle n'étant pas terminée. Le podium est complété par un autre anglais, Jadon Sancho (179,1 millions d'euros).

La Premier League truste le Top 10

Le percutant attaquant de Dortmund est âgé de 20 ans et fait fantasmer toute la Premier League qui rêve de rapatrier le joyau de la couronne au royaume. L'Angleterre, dont la formation commence à produire des jeunes très performants, place encore ses talents à la quatrième et à la cinquième place avec le défenseur de Liverpool Trent Alexander-Arnold (21 ans), et l'attaquant de Manchester United Marcus Rashford (22 ans).

Pour la suite du Top 10, si on ne retrouve pas de joueurs anglais aux sixième et septième place, il n'en reste pas moins que ce sont des joueurs de Premier League. En effet, les deux attaquants de Liverpool Mohamed Salah (144,9 millions) et Sadio Mané (139,2 millions) se positionnent dans le classement devant un joueur tricolore.

La France parvient ainsi à placer un deuxième joueur dans le Top 10 des joueurs les plus chers du monde, avec un Antoine Griezmann placé huitième, et qui à 29 ans est toujours valorisé à 136,4 millions d'euros. Le joueur du FC Barcelone devance la révélation de l'année Alphonso Davies, qui a explosé avec le Bayern et qui vaudrait 136,4 millions d'euros. Harry Kane, la machine à buts de Tottenham et pilier de l'Angleterre, ferme le Top 10 avec une valorisation à 118,7 millions d'euros selon le CIES.

Côté Ligue 1, le deuxième joueur le mieux valorisé est Marquinhos (89,2 millions d'euros), devant Neymar dont la valeur dégringole à 82,7 millions.