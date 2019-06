DIAPORAMA - CAN 2019 : Mahrez, Pépé, Salah, six joueurs à suivre

et AFP

publié le 22/06/2019 à 11:12

L'Afrique s'offre une fête du ballon rond avec le coup d'envoi de la 32e édition de la CAN, marquée par deux nouveautés : le tournoi ne se déroule plus en hiver et accueille 24 équipes contre 16 lors des 12 précédentes éditions.

Pays hôte pour la 4e fois de son histoire, l'Égypte ouvre le bal dans le groupe A contre le Zimbabwe. Mohamed Salah et les Pharaons sont en quête d'un 8e sacre. Ils se frotteront ensuite à la RD Congo puis à l'Ouganda. Ce tournoi est l'occasion de découvrir de nouveaux talents mais aussi de contempler les talents confirmés.

De la superstar égyptienne Mohamed Salah au phénomène ivoirien Nicolas Pépé, de l'attaquant sénégalais Sadio Mané au dynamiteur marocain Hakim Ziyech, la CAN, qui débute vendredi au Caire, rassemble les meilleurs talents d'Afrique. Tour d'horizon dans l'ordre alphabétique.

1. Riyad Mahrez, 28 ans, Algérie

Le joueur africain de l'année 2016 se rend à la CAN 2019 sous le maillot algérien, avec à ses côtés Andy Delort. Après avoir connu une ascension éclair, il est passé par la surprenante équipe de Leicester, vainqueur par surprise du Championnat d’Angleterre 2016. Désormais dans les rangs de Pep Guardiola, il a su se faire une place dans un effectif rempli de stars (Aguero, de Bruyne, Silva ect).

Avec l'Algérie, le joueur est toujours à la recherche d'un titre majeur. Le pays n'a pas remporté la Coupe d'Afrique des Nations depuis l'édition 1990. Sous le maillot vert et blanc, le natif de Sarcelles a inscrit 10 réalisations en 46 matches disputés.

2. Sadio Mané, 27 ans, Sénégal

Le meilleur joueur africain de la dernière finale de la C1 n'était pas Salah, mais son coéquipier Sadio Mané, le meilleur atout offensif du Sénégal, l'autre grand favori avec l'Egypte. Le virevoltant ailier de poche (1,75 m) a bouclé le meilleur exercice de sa carrière, avec 27 buts.



Comme Salah, il lui manque un accomplissement majeur en sélection. Durant la CAN 2017, il avait manqué le tir au but décisif lors du quart de finale perdu contre le Cameroun. Il avait quitté le terrain inconsolable, le maillot sur son visage défait.

3. André Onana, 23 ans, Cameroun

C'est le meilleur gardien d'Afrique: grâce à André Onana, le Cameroun peut espérer garder son titre en Egypte. A 23 ans, le portier de l'Ajax Amsterdam sort de sa meilleure saison en club, avec une demi-finale de C1 à la clé. Il va découvrir une compétition majeure, car c'est Fabrice Ondoa qui défendait les cages camerounaises lors de la CAN-2017 victorieuse.

4. Nicolas Pépé, 24 ans, Côte d'Ivoire

Avec Lille, l'attaquant Nicolas Pépé a réussi une saison en boulet de canon : avec 22 buts et 11 passes décisives, le joueur de 24 ans a été le grand artisan de la 2e place surprise du Losc. Sa vitesse, ses dribbles, son sens du but ont tapé dans l’œil des cadors européens, qui vont devoir débourser au moins 80 M EUR pour l'acheter, prix fixé par les dirigeants nordistes.



"C'est un diamant. Il a tout ! Cette année, il a trouvé de la constance, qui lui manquait avant", résume Claude Le Roy, fin observateur du foot africain. Problème : l'ancien Angevin n'a joué aucun match de Coupe d'Europe ni compétition internationale majeure, resté sur le banc lors de la CAN-2017. Va-t-il passer le cap en Egypte?

5. Mohamed Salah, 27 ans, Égypte

C'est LA star du foot africain, un joueur comme l'Egypte n'en avait jamais vu : l'attaquant Mohamed Salah, 27 ans, porte sur ses épaules les attentes de millions de fans. "Dès qu'il touche le ballon, il se passe quelque chose", décrit le Tunisien Naïm Sliti.



L'enfant de Nagrig, désigné joueur africain de l'année en 2017 et 2018, a remporté en juin la Ligue des champions avec Liverpool, après avoir marqué sur penalty lors de la finale. Ce sacre couronne sa saison pleine quoique moins prolifique sur le plan comptable (27 buts contre 44 en 2017/18).



En sélection, il reste sur un Mondial décevant en Russie où il a joué diminué, blessé à une épaule quelques semaines plus tôt. Avec la CAN à domicile, l'occasion est belle pour remporter un premier titre avec les Pharaons.

6. Hakim Ziyech, 26 ans, Maroc

"Quand il est arrivé en 2015, on voyait que techniquement, et au niveau de la frappe, il était vraiment au-dessus. Depuis, il a progressé", commente Fouad Chafik qui l'a côtoyé en sélection. Jusqu'où peut aller le milieu marocain de l'Ajax Amsterdam ?



Le natif de Dronten aux Pays-bas, 26 ans, a explosé cette saison sur la scène européenne, en étant l'un des symboles de la jeunesse hollandaise demi-finaliste surprise de la C1. Il a notamment marqué à chaque manche de la double-confrontation pour éliminer le Real en 8es. Avec le Maroc, le milieu a réussi un doublé contre la Zambie (2-3) lors de la préparation, preuve qu'il n'a pas encore mis le pied sur le frein... avant de s'envoler vers un gros club d'Europe cet été.