Angleterre : la course de pigeons, premier sport à reprendre

publié le 01/06/2020 à 17:29

Les volatiles ont battu d'une courte tête le billard et les courses de chevaux ce lundi 1er juin en Angleterre. En effet, la course de pigeons est le premier sport à reprendre dans le pays depuis mars et l'arrêt du sport à cause de la pandémie de Covid-19. À 10h, plus de 4.000 pigeons ont été lâchés à Kettering, dans le nord de l'Angleterre, par des membres de la Barnsley Federation of Racing Pigeons pour une course d'environ 140 kilomètres.

En attendant le retour des sports majeurs, comme le football (la Premier League ne reprendra que le 17 juin), c'est donc l'occasion pour cette compétition moins populaire d'attirer l'attention des médias. "La course, c'est une raison pour les gens de se lever le matin", a déclaré à des médias un des participants, M. Greenshield, ancien mineur de 72 ans.

Parmi les autres sports qui reprennent lundi en Angleterre : le snooker, une variante du billard populaire au Royaume-Uni, avec le champion du monde Judd Trump qui entame la défense de son titre à Milton Keynes. Le championnat est diffusé en direct à la télévision, et les joueurs sont soumis à des tests nasaux pour détecter le coronavirus. Côté course d'animaux, l'hippisme fait son retour à Newcastle avec dix courses et les jockeys masqués. Toutes les compétitions, qui ont pu reprendre ce lundi, se déroulent à huis clos.