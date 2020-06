publié le 09/06/2020 à 13:46

La fin de la saison de football tronquée pour cause d'épidémie de Covid-19 devrait permettre au PSG de prendre le temps de tourner la page d'une période qui aura marqué le club, celle du capitanat de Thiago Silva. Arrivé à l'été 2012 dans la capitale, l'international brésilien aura été le leader d'un club à la croissance rapide, mais qui n'a pas franchi le palier lui permettant de jouer une demi-finale en Ligue des champions.

En fin de contrat au 30 juin 2020, Thiago Silva ne sera pas conservé par le club dirigé sportivement par Leonardo, a annoncé L'Équipe lundi 8 juin. Il s'agit d'une première décision forte qui en amènera d'autres. Le directeur sportif souhaite remodeler le groupe, le rajeunir et lui insuffler de nouveaux leaders qui n'auraient pas connu l'échec avec le club.

Un virage qui pourrait coûter aussi sa place à Edinson Cavani. Le meilleur buteur de l'histoire du club, en fin de contrat, est en attente. La situation actuelle du football européen pourrait lui offrir un peu plus de temps avant de devoir choisir sa prochaine destination.

La chasse aux latéraux

Libre de tout engagement, il pourrait vite s'engager dans une nouvelle équipe. Mais si la Ligue des champions devait reprendre au mois d'août, pour terminer l'édition 2019-2020, le PSG pourrait lui offrir une prolongation de contrat de quelques semaines pour avoir un effectif au niveau afin de tenter de décrocher le titre. La troisième option serait une prolongation de Cavani au PSG pour une saison supplémentaire, minimum. Mais la levée de l'option d'achat de Mauro Icardi pourrait faire de celui-ci le futur numéro un au poste d'attaquant axial.

Edinson Cavani se contenterait-il alors d'un statut de remplaçant ? Rien n'est moins sûr. Surtout, le PSG pourrait opter en doublure pour un joueur plus jeune et au salaire bien inférieur. Avec quelque 200 millions de pertes estimées pour cause de crise sanitaire, le Paris Saint-Germain pourrait vouloir réduire sa masse salariale en se séparant de l'un des gros salaires du club, à l'image de ce qu'il a décidé pour Thiago Silva.

Du côté des départs encore, rien ne filtre pour le moment concernant les cas Thomas Meunier et Layvin Kurzawa. Les deux latéraux n'enchantent pas vraiment leur entraîneur Thomas Tuchel, il va donc falloir au PSG trouver des joueurs au niveau sans casser la tirelire. À gauche, la piste Alex Telles (Porto) est évoquée, tout comme celle menant à Raphael Guerreiro (Dortmund), pour concurrencer Juan Bernat. Mais à ce stade les rumeurs restent à prendre avec des pincettes.

Remplacer Cavani et... Neymar ?

Le club doit donc trouver deux latéraux, mais aussi un défenseur central, peut-être de gros niveau pour pallier le départ de Thiago SIlva. Au milieu, Thomas Tuchel a évoqué le besoin d'un joueur de grande taille pour imposer de la dureté physique. Le nom du serbe Serguej Milinkovic-Savic (Lazio) revient dans les gazettes. Apprécié dans toute l'Europe, il faudra un Leonardo très persuasif et un chéquier épais pour l'attirer en Ligue 1.

Toujours en Italie, Leonardo apprécie le profil de l'Algérien Ismaël Bennacer. Là encore il y aura de la concurrence à vaincre et un un prix conséquent à payer. Reste alors le chantier de l'attaque, qui pour le moment n'en est pas forcément un. Avec Di Maria, Mbappé, Neymar et Icardi, le PSG a un quatuor de titulaires complet, et Sarabia a montré qu'il est une excellente doublure. Julian Draxler est toujours sous contrat mais trop intermittent, le club pourrait espérer lui trouver un point de chute.

Surtout, si Cavani n'est pas gardé, il faudra le remplacer numériquement et qualitativement. Et les buteurs de qualité sont aussi rares qu'ils coûtent cher. Sans oublier qu'une place de remplaçant attendrait le nouvel arrivant dans un premier temps, quel que soit son profil. Une situation qui pourrait voler en éclat néanmoins si Neymar décidait de partir.

Selon la presse catalane, le Brésilien aurait confié à des coéquipiers parisiens son désir de rejoindre le FC Barcelone. Pour rendre ce départ possible, il annoncerait amener d'abord le PSG au plus haut sur le plan européen lors de reprise de la Ligue des champions cet été, pour terminer l'édition de cette saison. Un succès faciliterait selon lui la décision du PSG de le laisser partir. Un plan alambiquée, dont on n'est pas certain qu'i se déroule sans accroc.