publié le 21/06/2019 à 15:43

Il a quitté l'Espagne en 2017 pour rejoindre le Paris Saint-Germain mais pourrait bien revenir sur ses pas et s'installer de nouveau de l'autre côté des Pyrénées. À en croire la presse espagnole, faire revenir Neymar en Liga est l'objectif que se sont fixé les deux grandes institutions du championnat, à savoir le FC Barcelone, ancien club du joueur entre 2013 et 2017, et le Real Madrid, qui n'a jamais été bien loin du dossier Neymar depuis son arrivée en Europe en provenance de Santos en 2013.

Real et Barça auraient formulé une offre pour recruter le Brésilien qui ne désire plus évoluer dans l'effectif parisien. Selon le quotidien Sport, la direction du Barça aurait fait une offre de 100 millions d'euros en plus du milieu de terrain Coutinho pour faire venir "Ney". C'est l'appel des joueurs qui aurait poussé les dirigeants à faire une offre, Lionel Messi et Luis Suarez voudraient reformer la "MSN" qui a si bien fonctionné quand le Brésilien était en Catalogne.

Selon El Mundo Deportivo, le Real aurait également souhaité faire venir le feu follet à Madrid. L'offre de la "casa blanca" s'élèverait à 130 millions d'euros avec, comme le Barça, un joueur en plus dans la transaction. Le Gallois Gareth Bale et le Colombien James Rodrigez, indésirés par Zidane, auraient été proposés pour rejoindre Paris. Avec plus de 300 millions d'euros dépensés, le Real serait donc prêt à continuer son recrutement XXL de 2019. Paris, qui a fixé le prix de Neymar à 300 millions d'euros, cédera-t-il l'attaquant cet été ? Ce sera incontestablement le dossier qui animera le mercato.