publié le 17/06/2019 à 03:10

Paul Pogba va-t-il rejoindre le Real Madrid de Zinédine Zidane ? La rumeur se fait de plus en plus persistante, d'autant que le milieu des Bleus a confirmé samedi 15 juin qu'il était prêt à quitter son club de Manchester United.



"Je suis à Manchester depuis trois ans et tout va bien, avec des bons et des mauvais moments, comme tout le monde. Comme partout", a confié Pogba lors d'un événement promotionnel à Tokyo. "Après cette saison et tout ce qu'il s'est passé, et c'était ma meilleure saison, je pense que ce pourrait être le bon moment pour moi de relever un nouveau défi ailleurs. Je pense à ça : un nouveau défi ailleurs", a-t-il ajouté dans des propos rapportés par le Guardian.

Le champion du monde de 26 ans avait rejoint MU à l'été 2016 pour un montant alors record, estimé à 120 millions d'euros. Cette saison, Paul Pogba a inscrit 16 buts, la moitié sur penalty, et a été critiqué par ses entraîneurs, Jose Mourinho puis Ole Gunnar Solskjaer, au terme d'une saison décevante terminée à la 6e place en Premier League.

Malgré tout, à en croire la presse spécialisée, le Real Madrid de Zinédine Zidane et la Juventus Turin, son ancien club, seraient à l'affût en vue du mercato estival. Le transfert semblait devoir se faire avec le club espagnol, mais le Real et Manchester United ont du mal à trouver un accord, rapporte l'édition du 14 juin du journal L'Équipe. En embuscade, la Juventus de Turin se positionnerait alors sur le dossier au cas où le transfert avec le Real avorte.