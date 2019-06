Mercato Real : Pogba et Mbappé après Jovic et Hazard ?

publié le 14/06/2019 à 13:50

50.000 Madrilènes étaient hier au Santiago Bernabéu, dans l'unique but accueillir la nouvelle grande star de l'effectif du Real Madrid : Eden Hazard. Arrivé en provenance de Chelsea pour la somme de 100 millions d'euros, le Belge de 28 ans incarne le renouveau souhaité par Zinédine Zidane.



Mais pas question de s'arrêter là. Zidane et les supporters en veulent plus, ils estiment pouvoir demander à la direction une ou deux stars planétaires en plus. Après neuf mois de repos, l'ancien numéro 10 de l'équipe de France est revenu au poste d’entraîneur avec l'ambition de refonder l'effectif du Real.

La machine madrilène lancée par "Zizou" sur le marché des transferts est très active. 308 millions d'euros ont d'ores et déjà été dépensés par le Real depuis le retour du ballon d'or 1998. Hazard (100 millions d'euros), Jovic (60 M€), Militao (50 M€), Ferland Mendy (48 M€ + 5 de bonus) et Rodrygo (45 M€).

Zidane veut Pogba

Les deux futures Galactiques pourraient être deux Français. Zidane l'a annoncé, Paul Pogba (26 ans) est la prochaine cible. Le transfert semblait devoir se faire, mais le Real et Manchester United ont du mal à trouver un accord, rapporte l'édition du 14 juin du journal L'Équipe.



Madrid ne souhaiterait pas dépenser trop sur le dossier. Une forte commission serait à payer pour Mino Riola, l'agent du joueur, en plus du salaire du joueur; qui touche actuellement 17 millions d'euros par an. En embuscade, la Juventus de Turin se positionnerait sur le dossier au cas où le transfert avec le Real avorte.

Le Bernabéu réclame Mbappé

Les socios, eux, veulent voir arriver Kylian Mbappé. Ils l'ont fait comprendre aux dirigeants le 13 juin lors de la présentation d'Hazard au Santiago Bernabéu en criant : "On veut Mbappé ! On veut Mbappé !". Mais le joueur aurait déjà acté avec la direction du PSG qu'il resterait dans le club de la capitale la saison prochaine. Contrairement au cas Pogba, celui de Mbappé ne se réduit qu'à une gourmandise des supporters de la "casa blanca".