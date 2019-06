publié le 06/06/2019 à 12:56

La valse des gardiens à Paris recommence. Mercredi 5 juin, le club de la capitale a annoncé le départ de l'Italien Gianluigi Buffon (41 ans), un an seulement après son arrivée. Le contrat du champion du monde 2006 arrive à échéance au 30 juin et ne sera pas renouvelé. Titulaire en Ligue des champions et dans les grandes affiches en championnat, "Gigi" n'aura jamais réussi à s'imposer comme un numéro 1 indiscutable devant Alphonse Areola.



Outre le champion du monde français (26 ans), Paris dispose désormais dans son effectif du jeune Sébastien Cibois, 21 ans, qui n'a jamais joué en équipe première. L'Allemand Kevin Trapp (28 ans) était prêté à l'Eintracht Francfort en 2018-2019. Reviendra-t-il cet été ? Selon Marca, Paris cherche plutôt à attirer un autre portier international, le costaricien du Real Madrid Keylor Navas (32 ans).

Zinédine Zidane l'a récemment confirmé : le Belge Thibaut Courtois (27 ans), acheté 40 millions d'euros à Chelsea à l'été 2018, sera le gardien titulaire la saison prochaine, tandis que son fils Luca entend s'imposer comme doublure. Une situation embarrassante pour Navas, révélation du Mondial 2014 au Brésil - le Costa-Rica avait atteint les quarts de finale (défaite seulement aux tirs au but aux Pays-Bas) et son gardien avait été nommé trois fois homme du match.

Quel avenir pour Areola en cas d'accord ?

À en croire les informations de Marca, les négociations seraient même bien avancées et un accord proche d'être conclu entre Paris, le Real et le gardien d'1,85 m, dont le salaire est estimé à 5 millions d'euros par an. Mais son profil pose de nouveau la question de la hiérarchie à un poste capital la saison prochaine.



Thomas Tuchel a assuré en fin de championnat qu'il n'y aura pas de rotation la saison prochaine, comme cette saison entre Areola et Buffon. Si Keylor Navas pose ses valises dans la "Ville Lumière", l'avenir d'Alphonse Areola sera forcément remis en question.



L’international français acceptera-t-il une fois de plus d’être relégué au rang de numéro deux, ou de vivre avec la concurrence d'un numéro 1 en puissance ? Après les matches Salvatore Sirigu-Kevin Trapp, Alphonse Areola-Kevin Trapp et Gianluigi Buffon-Alphonse Areola, Paris est peut-être en train de se fourre une nouvelle épine dans le pied.