publié le 18/04/2019 à 11:55

"La fin de saison vire à la farce", estime Le Parisien, "La peur du bide", écrit L'Équipe. Trois jours après le naufrage à Lille (5-1), dix après une première balle de match manquée pour l'officialisation du titre de champion de France contre Strasbourg au Parc des Princes (2-2), le PSG a sombré à Nantes, 15e du championnat au coup d'envoi, mercredi 17 avril (3-2).



Jusque-là, Paris n'avait perdu qu'un seul de ses 31 premiers matches, à Lyon (2-1) début février, et concédé deux nuls. Alors, peut-il in fine laisser échapper ce titre de champion de France qui lui tend les bras mais se refuse à lui depuis trois matches ? Assurément non, répondent unanimement les amateurs de football, à commencer par les supporters des autres clubs rivaux, Marseillais ou Lyonnais en tête.

Mais pour le grand public, qui suit les mésaventures parisiennes de plus loin, en Ligue 1 comme en Ligue des champions, la question n'est pas tranchée puisque le suspense s'étire de semaine en semaine. Et il a raison. Mathématiquement, Paris peut tout perdre, Lille peut encore décrocher le Graal le samedi 25 mai prochain. À condition d'un miracle. Du miracle sportif de l'Histoire du sport.

Paris doit perdre six matches, Lille les gagner

Jeudi 18 avril, après 32 matches disputées pour toutes les équipes, la situation est donc la suivante : le PSG est 1er de Ligue 1 avec 81 points, 17 de plus que le 2e, Lille (64 points). Il reste six matches à jouer, soit 18 points à prendre. Donc potentiellement un de plus pour Lille en fin de saison.



Pour en arriver là, il faut que Paris perde ses six dernières rencontres sur n'importe quel score, contre Monaco, Nice et Dijon à domicile, Montpellier, Angers et Reims à l'extérieur, et que Lille les gagne toutes, à Toulouse, Lyon et Rennes, face à Nîmes, Bordeaux et Angers sur sa pelouse. Le bilan serait alors de 82 points pour Lille, 81 pour Paris.

Si Lille ne gagne pas à Toulouse, l'affaire est entendue

Au rythme où vont les Parisiens et les Lillois, l'hypothèse n'est pas à balayer, quand bien même elle semble surréaliste. Mais si le PSG n'avance plus du tout depuis deux matches, il ne jouera pas toutes ses dernières rencontres avec une équipe composée de six remplaçants habituels, comme à Nantes.



Le club de la capitale est aussi sur le point de récupérer plusieurs blessés, Neymar et Cavani en tête, mais aussi Marquinhos ou Di Maria. Respectivement suspendus et ménagé en Loire-Atlantique, Marco Verratti, Juan Bernat et Kylian Mbappé, eux, seront là pour la quatrième balle de match, dimanche 21 avril (21h) contre Monaco (16e).



Au coup d'envoi de cette affiche, Paris sera peut-être même déjà sacré, si Lille ne s'est pas imposé à Toulouse (15e) un peu plus tôt dans la journée (15h). Si le Losc gagne cette partie, l'équipe de Thomas Tuchel devra en faire autant face aux Monégasques pour mettre fin au suspense. En cas de nul, cet article sera encore valable, avec une nouvelle condition inconcevable à remplir pour les Lillois.