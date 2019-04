Lille-PSG : comment expliquer la résurrection du LOSC

publié le 15/04/2019 à 14:53

Une soirée de rêve, symbole d'un retour au premier plan inattendu un an plus tôt, cerise sur le gâteau d'une saison au presque parfait. Maintenu de justesse en Ligue 1 en mai dernier (17e), Lille vient de broyer le PSG comme jamais depuis l'arrivée des investisseurs qataris dans la capitale en 2011.



5-1. Une correction, une humiliation, la démonstration d'un groupe en pleine réussite, qui fonce tout droit vers la 2e place, synonyme de qualification directe pour la phase de groupes de la Ligue des champions la saison prochaine. À six journées de la fin du championnat, le Losc compte huit points d'avance sur des Lyonnais qui n'avancent plus et qu'ils défieront lors de la 35e journée.

Comment le club du Nord a-t-il réussi une telle prouesse, au nez et à la barbe des deux Olympiques notamment, Lyon et Marseille ? Comment est-il parvenu à surmonter son lent déclin après le doublé Coupe de France-championnat de 2011 avec Rudi Garcia, puis les retentissants échecs Hervé Renard (août-novembre 2015) et Marcelo Bielsa (août-novembre 2017) ? Éléments de réponse.

Galtier, la bonne pioche

Le 22 novembre 2017, le propriétaire du club depuis moins d'un an, Gérard Lopez, prend la décision de se séparer de Bielsa, "El Loco", adulé à Marseille lors de la saison 2014-2015 avant de violemment claquer la porte de l'OM au soir de la première journée de l'exercice suivant. La greffe n'a pas pris avec le Chilien. Toutefois, son recrutement, opéré en collaboration avec le Portugais Luis Campos, porte aujourd'hui ses fruits (lire plus bas).



Après un intérim assuré par le Portugais João Sacramento, Lille jette son dévolu sur Christophe Galtier, libre de tout engagement depuis son départ de Saint-Étienne sept mois plus tôt. 18e fin décembre, le Losc attaque 2018 par un succès mais replonge vite à la 19e place, encore occupée à quatre matches de la fin de la saison. Il arrache alors trois succès synonyme de maintien. Libéré de cette suffocante pression, Galtier peut enfin travailler sereinement l'été venu.

Pépé-Ikoné-Bamba, trio de feu

Durant l'été 2017, Lille s'est déjà montré actif sur le marché des transferts avec les arrivées des les milieux brésilien Thiago Maia (22 ans) et Thiago Mendes (27 ans), l'attaquant brésilien Luiz Araujo (22 ans), le milieu portugais Xeka (24 ans) et surtout l'attaquant ivoirien Nicolas Pépé (23 ans), auteur de 13 buts dont trois salvateur pour le maintien.



Galtier obtient pour sa part les renforts de Jonathan Bamba (23 ans), Rui Fonte (28 ans), Loïc Rémy (32 ans), Jonathan Ikoné (20 ans) et José Fonte (35 ans), autres éléments prépondérants de cette saison de la résurrection. La ligne offensive Pépé-Ikoné-Bamba n'en finit plus de flamber (18 buts et 9 passes pour le premier, 2 et 5 pour le deuxième, 10 et 1 pour le troisième). La défense est la deuxième meilleure de France (derrière celle du PSG).



Si tout n'est pas parfait en début de saison (défaites à Angers et Bordeaux), ce Losc affiche très vite ses excellentes dispositions. Bloc compact, gardien efficace, relances rapides vers l'avant, contres fulgurants. Le passage à vide en novembre digéré, les Dogues entament 2019 sur les chapeaux de roue, arrachant à plusieurs reprises les trois points dans les derniers instants. La "chance du champion" disent certains. La marque d'un groupe "qui vit bien" répondent d'autres. Jusqu'où ira-t-il ?