Battu à Nantes, le PSG n'est toujours pas champion de France

publié le 17/04/2019 à 14:58

Amoindri par les nombreuses absences de ses stars, le PSG a été défait par le FC Nantes à la Beaujoire (3-1). Si les hommes de Thomas Tuchel ont idéalement lancé les débats avec l’ouverture du score de Dani Alves (19e), auteur d’une superbe frappe des 30 mètres, les Canaris réagissent rapidement avec l’égalisation de Diego Carlos (22e), d’une tête décroisée sur corner avant que Majeed Waris ne leur donne l’avantage juste avant la pause (44e).



Au retour des vestiaires, les Parisiens sont à nouveau surpris sur corner avec un malheureux but contre-son-camp d’Alves (51e). Timides voir inoffensifs, les joueurs de la capitale ne réagissent qu’en toute fin de match par l’intermédiaire du jeune Météhan Guclu (20 ans), auteur de son premier but dès sa première apparition en Ligue 1.

Diminués dans cette fin de saison sans enjeux hormis sa finale de Coupe de France face au Stade Rennais (le 27 avril), le PSG enchaîne deux défaites consécutives pour la première fois cette saison en Ligue 1 et n’est donc toujours pas officiellement sacré champion de France pour la huitième fois de son histoire. De son côté, le FC Nantes remonte à la 14e place (37 points) et se donne un peu plus d’air en vue du maintien.