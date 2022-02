Gérard Depardieu arrive sur Instagram et salue ses amis Mbappé et Poutine

Une nouvelle arrivée surprenante sur Instagram. L'acteur Gérard Depardieu vient de s'inscrire sur le réseau social en cette mi-février 2022. C’est bien lui, c’est un compte certifié avec son petit macaron bleu officiel. À l'heure où nous écrivons ces lignes, le comédien n'a que quelques milliers d'abonnés mais le chiffre devrait s’envoler bien vite.

On ne compte que quatre photos, quatre portraits. Son premier message était un simple "Salut Instagram, c’est Depardieu !". La deuxième photo le représentait tenant une photo où il embrasse le maître du Kremlin Vladimir Poutine, un cliché baptisé sobrement "l’amitié". Et la plus récente des 4 photos montre notre Gérard Depardieu au restaurant, carte à la main.

Un sourire, une provoc' et la promesse d’un bon repas. Tout l’ADN Depardieu est là.

Pour l'heure, Gérard Depardieu, l'instagrameur, ne suit que 12 comptes. Un éclectisme surprenant. Il suit le journaliste Nabil Djellit, le boxeur Farid Khider, l'actrice Alice Pol, Line Renaud, les légendes américaines Leonardo DiCaprio et Whoopi Goldberg ou encore Kylian Mbappé qu'il a salué dans des petites stories. Plus surprenant, il suit aussi le journaliste people Jordan de Luxe, les humoristes Mcfly et Carlito ou encore Norman Thavaud et Mister V, quatre célébrités du web français.