publié le 16/04/2019 à 13:29

Deuxième meilleur buteur de Ligue 1 derrière Kylian Mbappé et devant Edinson Cavai avec 19 réalisations, meilleur passeur avec 11 caviars distillés, une prestation de très haut niveau pour humilier le PSG dimanche 14 avril : Nicolas Pépé n'en finit plus de crever l'écran. Restera-t-il un an de plus à Lille pour, sans doute, disputer la Ligue des champions avec le LOSC la saison prochaine ? Probablement pas.



Transféré d'Angers à Lille durant l'été 2017 contre une somme estimée à 10 millions d'euros, l'international ivoirien (11 sélections, 4 buts) de 23 ans semble la cible des plus grandes écuries du continent. Longtemps associé au Bayern Munich ces dernières semaines, l'attaquant d'1,83 m serait aussi la cible principale de l'Inter Milan, à en croire des informations de France Football.

L'actuel 3e du championnat d'Italie, qui cherche à retrouver les sommets européens, aurait ainsi formulé une offre de 60 millions d'euros au propriétaire et président du club lillois, l'homme d'affaires hispano-luxembourgeois Gérard Lopez. Ce dernier va certainement laisser monter les enchères durant encore un moment. Les Anglais Manchester United, Manchester City, Liverpool, Chelsea ou les italiens de la Juventus Turin suivraient également de près le joueur passé par Poitiers et Orléans.