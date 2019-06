publié le 04/06/2019 à 15:12

Quel visage aura l'Olympique de Marseille lors de la saison 2019-2020 ? Seule certitude, à près de deux mois de son coup d'envoi : le Portugais André Villas-Boas, passé notamment par Porto, Chelsea et Tottehnam, sera sur le banc à la place de Rudi Garcia. Dans une interview à la télévision lusitanienne, le technicien de 41 ans a commencé à dessiner les contours du mercato estival de son OM.



Une priorité se dégage : "En raison du fair-play financier, le marché sera court et petit, et nous devons utiliser au maximum les jeunes que nous avons". Ces jeunes semblent être le gardien Amadou Dia (20 ans), le latéral gauche Niels Nkounkou (18 ans) et les milieux offensifs Isaac Lihadji (17 ans) et Marley Ake (18 ans).

Ces quatre membres du centre de formation phocéen seraient en phase de négociation pour signer leur premier contrat professionnel. Problème, certains sont pistés par d'autres écuries européennes de renom, comme Amadou Dia (Manchester United) ou Isaac Lihadji (FC Barcelone).

Thauvin, Lopez, Strootman et Balotelli poussés dehors ?

Dans le cadre des départs, plusieurs noms reviennent avec insistance. Pour équilibrer ses comptes, l'OM devra sans doute vendre nombre de ses joueurs à forte valeur marchande, à commencer par Florian Thauvin, le plus "bankable" et dont les émoluments s'élèvent à 422.000 euros par mois. Si l'attaquant de 26 ans a encore clamé son attachement au club olympien lundi 3 juin, un départ reste à l'ordre du jour. L'AS Rome et le Bayer Leverkusen seraient intéressés.



Maxime Lopez (21 ans), lui, reste convoité par le FC Séville. Au milieu toujours, le Néerlandais Kevin Strootman (29 ans) a indiqué ce week-end que sa direction le pousse vers la sortie en l'absence de Ligue des champions. En attaque, l'Italien Mario Balotelli (28 ans) ne devrait pas prolonger son contrat pour les mêmes raisons. Un retour en Italie serait d'actualité. Enfin, Konstantinos Mitroglou (31 ans) va devoir trouver un autre point de chute ; Galatasaray n'en veut plus.

Villas-Boas aime Ntcham

Côté arrivées, Villas-Boas aime particulièrement le milieu franco-camerounais du Celtic Glasgow Olivier Ntcham (23 ans). Autres pistes évoquées : celles menant à l'attaquant algérien du FC Porto Yacine Brahimi (29 ans), en fin de contrat, et au défenseur parisien Stanley Nsoki (20 ans), également ciblé par Lille.