Mercato OL : Luiz Gustavo (OM) pisté par Juninho

publié le 07/06/2019 à 14:16

Un "Olympico" s’annonce sur le marché des transferts, le nouveau staff technique de Lyon incarné par les deux Brésiliens Juninho et Sylvinho serait intéressé par le profil de leur compatriote Luiz Gustavo qui évolue à Marseille. En contrat avec l'OM jusqu'en 2021, il avait souhaité quitter le club pour la Chine lors du dernier mercato hivernal.



Le club rhodanien est à la recherche d'un milieu de terrain technique d'expérience, le milieu brésilien d'1,87 mètres pourrait être ce joueur. Sa première saison avec Marseille (2017-2018) était impressionnante. En 2018-2019 souvent placé au poste de défenseur central pour cause de manque d'effectif, il a moins été utilisé par Rudy Garcia.

Cela pourrait être le premier recrutement du duo Juninho-Sylvinho au club. Pour faire venir le natif de Pindamonhangaba, il faudra convaincre l'OM, qui ne risque pas d'être très actif cet été comme l'a annoncé le nouvel entraîneur André Villas Boas : "On a également des responsabilités vis-à-vis du fair-play financier : le mercato sera court et réduit".

4 joueurs de l'OM payés 500.000 euros par mois

Aucun contact entre les deux clubs n'a été déclaré, le coût d'un possible transfert est donc inconnu. Avec l'institution de la cité phocéenne, Luiz Gustavo est actuellement rémunéré à hauteur de 500.000 euros par mois, soit 6 millions d’euros par an. Avec cette rémunération à Lyon, il deviendrait le plus gros salaire du club loin devant Memphis Depay (360.000 euros par mois).



Vendre Gustavo pourrait être une bonne opération financière pour Marseille qui possède cinq joueurs avec un salaire au-dessus de 400.000 euros par mois (Balotelli, Strootman, Payet, Gustavo et Thauvin). Face aux menaces du fair-play financier, le club ferait bien de se débarrasser de certains de ses plus gros salaires, une occasion à saisir pour Lyon.