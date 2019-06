publié le 05/06/2019 à 17:59

Le mariage n'aura finalement duré qu'un an. Gianluigi Buffon va quitter le PSG après avoir disputé 25 rencontre toutes compétitions confondues sous les couleurs rouge et bleu. Arrivé à Paris le 6 juillet 2018 après 17 saisons à la Juventus Turin, il devait apporter son expérience dans les grands rendez-vous aux jeunes de l'effectif. Mais depuis sa boulette face à Manchester United en Ligue des champions, l'avenir du portier de 41 ans était incertain.



"À l’issue d’une longue et sereine réflexion, le Paris Saint-Germain et Gianluigi Buffon ont acté le non-renouvellement du contrat du légendaire gardien de but, qui arrivera à expiration le 30 juin prochain", écrit le club dans un communiqué publié mercredi 5 juin peu après 17h. "Le Paris Saint-Germain restera honoré d’avoir compté dans ses rangs le plus grand gardien de l’histoire du football (...) Le club souhaite également à l’inoubliable 'Gigi' le meilleur dans tous les projets personnels qui l’attendent désormais".

"Merci à tous pour tout ce que j’ai eu la possibilité de vivre à Paris, a pour sa part souligné Buffon. Merci pour les émotions partagées ensemble. Il y a douze mois, j’arrivais au Paris Saint-Germain empli d’enthousiasme et accueilli par l’incroyable chaleur des supporters. C’était vraiment émouvant. Merci, encore une fois, de tout mon cœur. Je repars heureux d’avoir vécu cette expérience qui m’a sans doute amélioré et fait grandir (...) Paris, quelque part, sera toujours un peu chez moi... Allez Paris ! Merci et bonne chance pour tout !".

Trapp va-t-il revenir ?

Buffon parti, les gardiens du Paris saint-Germain pour la saison prochaine sont pour l'instant les Français Alphonse Areola (26 ans), qui a partagé le poste avec l'Italien la saison dernière, et le jeune Sébastien Cibois, 21 ans, qui n'a jamais joué en équipe première. L'Allemand Kevin Trapp (28 ans) était prêté à l'Eintracht Francfort en 2018-2019.