PSG : la meilleure équipe de l'histoire du foot français pour 54% des amateurs

Pour les deux-tiers des amateurs de football, le 8e de finale retour de Ligue des champions PSG-Dortmund, remporté 2-0 par les Parisiens mercredi 11 mars, est le match référence dont le club de la capitale avait besoin sur la scène européenne. L’attitude des joueurs après la rencontre est aussi largement appréciée : 55% des Français et 70% des amateurs de foot saluent la communion avec le public massé en dehors du Parc des Princes.

Ce match a aussi un énorme impact sur les perceptions des amateurs de ballon rond sur le PSG : 56% (un record) pensent qu’il peut remporter la Ligue des champions cette saison. Autre conséquence, l’image détaillée du club s’envole : 84% des amateurs de foot pensent que le club dispose des meilleurs joueurs actuels dans le monde et surtout 54% estiment tout simplement que le PSG est la meilleure équipe de club française de l’histoire.

Voici les principaux enseignements du dernier sondage réalisé par Odoxa pour RTL et Groupama. L'enquête a été effectuée sur internet les jeudi 12 et vendredi 13 mars 2020, auprès d'un échantillon de 1.004 personnes représentatives de la population française âgées de 18 ans et plus, parmi lesquelles 428 amateurs de football, selon la méthode des quotas.

1. PSG-Dortmund, le match référence

Pour les amateurs de foot, le Paris Saint-Germain tient enfin le match référence dont-il avait besoin en Ligue des champions après trois échecs consécutifs en 8es de finale : 66% le pensent dont 17% qui en sont même absolument certains après ce match disputé à huis clos.

Il reste encore à convaincre le grand public. En effet, les Français pris dans leur ensemble - en intégrant donc tous ceux qui ne suivent pas le foot et n’ont pas vu ce match - sont moins convaincus que ce match constituera un tournant : un peu moins d’un sur deux (47%). Mais les lignes bougent.

baro1

2. L'attitude des joueurs après-match appréciée

Sitôt le coup de sifflet final donné, les Parisiens sont montés sur un balcon du Parc pour partager la qualification avec les centaines de supporters présents à l'extérieur en dépit du huis clos. 55% des Français et surtout 70% des amateurs de foot saluent cette initiative, estimant que "c'est une bonne chose car cela montre la communion qui existe entre les joueurs et leur public".



Ceux qui estiment au contraire que "c'est une mauvaise chose car il est prématuré de faire ainsi la fête pour une simple qualification en quarts de finale" sont largement minoritaires, surtout parmi les Français qui connaissent et suivent le foot (30% seulement pensent cela).

PSG-Dortmund : l'attitude des joueurs après-match appréciée

3. Paris favori de la Ligue des champions ? Un record !

Cette qualification acquise à huis clos, avec Kylian Mbappé remplaçant au coup d'envoi, sans Marco Verratti ni Thomas Meunier, a aussi eu des conséquences spectaculaires sur les chances de victoire finale que les amateurs de foot accordent désormais au PSG. Ils sont désormais une large majorité (56%) à penser que Paris peut remporter la Ligue des Champions cette saison.



C’est une question que nous avons souvent posé par le passé et ce niveau de 56% constitue un record comparé à toutes nos précédentes mesures. Cela représente 3 points de plus qu’en 2016 et 9 points de plus qu’en 2015.

Paris favori de la Ligue des champions ? Un record !

4. Meilleure équipe française de tous les temps

Aujourd’hui, les amateurs de football ont une image détaillée tout à fait exceptionnelle du PSG : 84% d’entre eux pensent que ce club dispose de certains des meilleurs joueurs actuels au monde, 61% situent le club au niveau des meilleurs clubs européens du moment, et surtout 54% d’entre eux jugent désormais que le PSG est tout simplement "la meilleure équipe française de l’histoire".



Les Parisiens peuvent toutefois encore s’améliorer sur la dimension du jeu car seul un amateur de foot sur deux pense que le PSG "pratique un football spectaculaire".

Le PSG meilleure équipe française de tous les temps