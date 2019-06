publié le 25/06/2019 à 15:10

Un "accord verbal" aurait été trouvé entre le FC Barcelone et Neymar en vue d'un retour de l'attaquant au club catalan. Le média catalan Sport estime que "le plus compliqué reste à faire" : convaincre le Paris SG de lâcher la star. "Le FC Barcelone a un accord de principe verbal avec Neymar pour qu'il revête le maillot blaugrana pour les cinq prochaines saisons", écrit le journal, sans citer de source.

"Neymar a dit oui au contrat proposé par le Barça, ce que Sport peut affirmer de manière exclusive. La prédisposition du joueur a été décisive et il accepte de réduire quasiment de moitié son salaire actuel", poursuit Sport, évoquant une proposition de salaire net de 24 millions d'euros par an. La presse a fait état d'un salaire annuel de plus 35 M€ à Paris.

Autre possible point de blocage entre le joueur et le club catalan, le clan Neymar aurait aussi accepté de retirer une plainte aux prud'hommes déposée en Espagne concernant le non-versement par le Barça d'une prime de prolongation de 26 millions d'euros. Le club catalan, qui a déboursé 75 M€ (plus 11 M€ de bonus) pour la pépite néerlandaise Frenkie de Jong et 120 M€ sur le Français Antoine Griezmann, devra néanmoins dégraisser pour Neymar, ou bien inclure des joueurs dans la transaction.

Matthijs de Ligt préférerait la Juventus au PSG

L'ancien directeur sportif du Paris Saint-Germain, Antero Henrique, remplacé en juin 2019 par Leonardo, avait fait du jeune défenseur de l'Ajax Amsterdam la priorité du mercato parisien. Depuis le début des discussions au mois de mai 2019, les dirigeants qataris faisaient face au FC Barcelone qui voulait également recruter Matthijs de Light.

C'est désormais la Juventus de Turin qui paraît être la plus avancée pour faire signer le joueur de 19 ans. Le journal turinois Tuttosport annonce que l’affaire est au stade de "finalisation". Un autre média confirme l’intérêt de la "vieille dame" : La Gazetta dello Sport, qui annonce un transfert qui avoisinerait les 70 millions d'euros.

Nkunku proche de Leipzig

Le milieu de terrain de 21 ans serait sur le point de signer avec le RBLeipzig. L'Équipe révèle que de nombreuses discussions ont lieu entre Parisiens et Lipsiens, et que le joueur serait intéressé par le championnat allemand. Toujours à l’affût des jeunes footballeurs français, Arsenal serait également sur le dossier malgré les avances de Leipzig. Le natif de Lagny-sur-Marne, qui a déjà repoussé une offre de la part de Wolfsbourg, vaudrait entre 15 et 20 millions d'euros.