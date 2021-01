publié le 19/01/2021 à 10:37

Lueur d'espoir pour la Coupe de France 2020-2021, qui va peut-être finalement pouvoir aller à son terme avec tous les clubs encore en lice dans la 104e édition, professionnels et amateurs. Ces derniers ont reçu mardi 19 janvier le feu du gouvernement pour la reprise de l'entraînement dès "cette semaine".

De nouveau contraints à l'arrêt de leurs activités depuis le début du deuxième confinement décidé fin octobre, ces "petits" clubs pourront recommencer "l'entrainement collectif après un test PCR obligatoire pour tous les joueurs, en vue d'une reprise les 30 et 31 janvier 2021", a expliqué le ministère chargé des Sports.

Dans un communiqué distinct, la Fédération française de football (FFF) a précisé que les matches prévus à ces dates compteraient pour les 5e et 6e tours de la Coupe de France. En décembre, pressée par le contexte sanitaire, l'instance présidée par Noël Le Graët avait validé un format inédit pour la Coupe de France, avec deux tournois parallèles pour les clubs amateurs et les clubs professionnels, jusqu'aux 16es de finale prévus les 6 et 7 mars. Mais l'interruption prolongée de l'activité des clubs amateurs posait des problèmes de calendrier.

En début d'après-midi et à huis clos

"Si une équipe se trouve dans l'incapacité de participer à (une) rencontre du fait de la mise à l'isolement de tout ou partie de son effectif ou pour défaut de tests, celle-ci sera éliminée par forfait", a par ailleurs averti la FFF. La Fédération a précisé que les matches seraient programmés en début d'après-midi afin de respecter le couvre-feu fixé à 18h00 et se dérouleraient à huis clos.

Des tests PCR obligatoires seront effectués "2 à 3 jours" avant les matches et des tests antigéniques sont prévus les jours de matches. Selon le calendrier communiqué par la FFF, les 7e et 8e tours ainsi que les 32e de finale auront lieu les trois premiers week-ends de février. Pour les clubs professionnels, le 8e tour est programmé mardi 19 et mercredi 20 janvier avec les clubs de Ligue 2, et les 32e de finale les mardi 9 et mercredi 10 février.

