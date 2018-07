publié le 30/06/2017 à 13:50

Ce vendredi 30 juin, les dirigeants de l'AS Monaco n'auraient reçu aucune offre du Paris Saint-Germain mais cela ne saurait tarder. Selon le quotidien L'Équipe, Antero Henrique et la direction parisienne auraient fait de Fabinho la priorité du recrutement estival au poste de milieu de terrain. Les départs plus ou moins probables de Marco Verratti, Thiago Motta et Blaise Matuidi devraient être compensés. L'un d'eux pourrait l'être par le Brésilien, donc.



Des discussions auraient eu lieu entre le directeur sportif du PSG et l'entourage du droitier. Le joueur ne serait d'ailleurs pas tout à fait contre l'idée d’évoluer sous la tunique parisienne la saison prochaine, où le contingent de Sud-Américains est bien implanté (Thiago Silva, Marquinhos, Thiago Motta, Edinson Cavani, Angel Di Maria, Javier Pastore, Lucas).

Le joueur, formé notamment au Real Madrid, est sous contrat jusqu'en 2021 avec l'AS Monaco, jeune (23 ans), international brésilien et sort d'une saison de très haut niveau (37 matches de Ligue 1 dont 33 en tant que titulaire). De quoi gonfler son prix de vente : 50 millions d'euros. Paris n'aurait trouvé d'accord ni avec le joueur ni avec son club. Et la tâche ne s'annonce pas aisée. En effet les champions de France ne seraient pas enclins à céder l'un de leurs meilleurs éléments au principal rival national. L'Atlético de Madrid, malgré son interdiction de recrutement, serait également intéressé par le joueur.



"À 90%, c'est fini"

"À 90%, c'est fini". Cette phrase est sortie de la bouche de l'agent de Thiago Motta, Alessandro Canovi, et a le mérite d'être claire. L'Italien n'est d'ailleurs pas resté sur ces mots et semble convaincu de la fin de l'histoire entre son client et le Paris Saint-Germain : "L'aventure de Thiago Motta au PSG va s'achever ce vendredi 30 juin, date de la fin du contrat du joueur. Il s'est passé des choses incroyables dans le dossier."



Cette déclaration est à lire dans L'Équipe, qui annonce que "dans le document final reçu par les avocats du joueur, les accords de la matinée n'y figuraient plus". À savoir une prolongation de contrat d'une saison avec l'assurance d'entraîner, dès 2018, l'équipe U19 du Paris Saint-Germain.



Rien de tout cela ne pourrait donc s'acter. Thiago Motta (34 ans) aurait reçu des offres de clubs étrangers et ne serait pas un élément-clé du projet d'Antero Henrique. C'est en effet le Portugais qui aurait décidé de se séparer de l'Italien alors qu'Unai Emery et Nasser Al Khelaifi, entraîneur et président du PSG, souhaitaient le conserver.