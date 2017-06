publié le 21/06/2017 à 11:32

Et si, finalement, Monaco sortait renforcé de ce marché estival des transferts 2017 ? La signature du milieu offensif belge de 20 ans Youri Tielemans (Anderlecht), dès la fin mai pour une somme estimée à 25 millions d'euros, avait déjà envoyé un signal fort au reste de l'Europe. Le champion de France, demi-finaliste de la Ligue des champions, est attractif pour les plus grands talents d'Europe. La tendance se confirme avec Jordi Mbola. L'attaquant espagnol de 18 ans va quitter le FC Barcelone pour rejoindre l'ASM plutôt que le Borussia Dortmund, Benfica, ou de rester au Barça.





L'annonce du transfert de la pépite de la Masia, le centre de formation catalan, devrait intervenir dans les prochaines heures, selon une source proche du club de la Principauté. Le montant de la clause libératoire de Mbola était de 3 millions d'euros, somme largement épongée par la vente également imminente de Valère Germain (27 ans) à l'Olympique de Marseille pour 8,5 millions d'euros plus 2 de bonus en fonction des performances de l'attaquant.

Avec le transfert du milieu offensif portugais Bernardo Silva (22 ans) à Manchester City, ce sont quelques 50 millions d'euros supplémentaires qui sont rentrés dans les caisses monégasques. Ce départ a laissé présager d'une exode massive des autres talents rouge et blanc cet été, de Kylian Mbappé (18 ans) à Djibril Sidibé (24) en passant par Thomas Lemar (21), Tiémoué Bakayoko (22), Benjamin Mendy (22) ou Fabinho (23), tous convoités par les plus grandes écuries européennes. Il est fort possible qu'il n'en soit rien.

Pas besoin d'argent

Toujours selon ce contact proche du club du Rocher, la politique et le message sont clairs : dès lors que l'on n'a pas besoin d'argent, il est possible de retenir n'importe qui, de fermer les portes. L'AS Monaco entend rester compétitive sur tous les front la saison prochaine et ne cédera pas aux offres les plus folles. Elle l'aurait d'ailleurs déjà fait, notamment pour un Mbappé pour qui plusieurs offres démentielles ont été repoussées. L'objectif est toujours de prolonger la pépite, avec cet argument simple : tout le monde aura à y gagner à l'approche du Mondial 2018 en Russie.