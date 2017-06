publié le 28/06/2017 à 15:14

“Hatem on t'aime, Hatem on t'adore, oh oui Hatem c'est toi le plus fort”. Hymne de la saison 2015-2016 à l'Allianz Riviera, encore entendu le 30 avril dernier dans l'enceinte niçoise lors de la venue du PSG alors que Ben Arfa n'était même pas dans le groupe parisien, le chant des supporters de l'OGCN à la gloire de l'attaquant de 30 ans résonnera peut-être encore la saison prochaine. Mais probablement pas avec avec "HBA" sous les couleurs des Aiglons.



"Hatem, ce n’est pas que j’aimerais pas, mais Hatem financièrement...", a expliqué le président Jean-Pierre Rivère mardi 27 juin en marge de la 2e Convention du football professionnel, organisée à Cannes. "Il faut se méfier de ce que l'on peut lire. On vient de faire Mario Balotelli. On a un budget qui oscille entre 43 et 45 millions (d'euros, ndlr), et encore, quand tout va bien. On n’a pas les moyens d’avoir un Balotelli et un Ben Arfa dans la même équipe".

Relancé par le journaliste de Canal+, le patron du Gym depuis juillet 2011 a réaffirmé que le retour de celui qui est toujours sous contrat avec le PSG n'était "pas envisageable. On a un effectif à construire encore, on a besoin d'avoir encore 3/4 recrues peut-être", mais pas le natif de Clamart, donc. En revanche, Nice pourrait s'offrir un ancien de la Ligue 1 en la personne du Suisse Stephan Lichtsteiner.



Le latéral droit de la Juventus Turin (33 ans), passé par Lille (2005-2008) aurait ainsi été proposé au club azuréen, selon La Gazzetta dello Sport et Tuttosport. La doublure du Brésilien Dani Alves la saison passée viendrait pallier au retour de prêt du Portugais Ricardo Pereira (23 ans) au FC Porto. En dépit du départ d'Alves cet été, Lichtsteiner ne retrouvera pas une place de titulaire dans le Piémont.