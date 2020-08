PSG : pourquoi la rumeur de l'arrivée de Cristiano Ronaldo revient tous les étés

publié le 10/08/2020 à 19:50

Depuis le rachat du Paris Saint-Germain par des investisseurs qataris, en 2011, l'intérêt du club pour Cristiano Ronaldo est annoncé, de façon plus ou moins fiable, été après été. Le serpent de mer est de retour en ce mois d'août 2020, mais un départ du Portugais a déjà été rejeté Andrea Agnelli, président de la Juventus Turin où le joueur est sous contrat jusqu'en 2022.

"Le PSG est un des clubs les plus riches du monde, donc dès qu'une star est sur le marché, son nom ressort", explique Nicolas Georgereau, journaliste au service des sports de RTL. Avec plus de 600 millions d'euros générés en revenu lors de la saison 2018-2019, le club parisien s'est hissé à la cinquième position des clubs les plus riches au monde selon le baromètre réalisé par l'entreprise Deloitte.

Une position financière confortable dont des intermédiaires entre joueurs et clubs peuvent parfois profiter. Lorsqu'il s'agit de renégocier un contrat ou d'évoquer un départ, le spectre du PSG, particulièrement actif sur le marché des transferts et qui a dépensé près d'un milliard d'euros pour composer son effectif actuel, est régulièrement agité. "Une rumeur comme ça peut permettre à certains agents de faire monter la côte de leurs joueurs, et inciter un club à s'activer", confirme Nicolas Georgereau.

Un transfert improbable

Mais verra-t-on réellement un jour le capitaine de la sélection portugaise endosser un maillot du club de la capitale ? "Il y a quelques années, le PSG souhaitait vraiment faire un venir Cristiano Ronaldo ou Lionel Messi, pour montrer que le club pouvait passer un cap. Avec les achats de Neymar puis de Mbappé (en 2017), ce n'est plus une nécessité."

Le salaire de Cristiano Ronaldo, 31 millions d'euros annuels, pourrait aussi constituer un frein, le PSG offrant déjà près de 37 millions d'euros à Neymar et plus de 20 millions à Kylian Mbappé. Difficile d'imaginer Cristiano Ronaldo accepter d'être autre chose que le joueur le mieux payé du vestiaire, ce qui ferait une nouvelle fois gonfler la masse salariale du club, bien que celle-ci ait été allégée avec les fins de contrat de Thiago Silva (18 millions d'euros par an) et Edinson Cavani (16 millions d'euros par an).

Aujourd'hui, le projet sportif parisien n'est plus de faire venir une star, mais plutôt d'en retenir une. Pour Nicolas Georgereau, "l'objectif principal du PSG c'est désormais d'arriver à faire prolonger Kylian Mbappé." Le meilleur buteur de Ligue 1, 21 ans, est sous contrat avec le club jusqu'en 2022.