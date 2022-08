Mercato : Lucas Paqueta rejoint West Ham

À Lyon depuis 2020, le milieu de terrain international brésilien Lucas Paqueta a signé en faveur de West Ham un contrat de cinq ans, plus un an en option, ont annoncé conjointement lundi soir les clubs anglais et français.

Le montant du transfert du Brésilien s'élève à 61,630 millions d'euros selon le communiqué de l'Olympique lyonnais, dont 18,680 millions de bonus étalés sur les cinq années de contrat, un record pour le club londonien. Le club lyonnais précise que 15% du montant de la plus-value réalisée seront reversés à son ancien club, le Milan AC.

"Je suis extrêmement heureux d'être ici. J'espère que c'est le début d'un séjour agréable", a déclaré le milieu offensif de 25 ans sur le site internet du club londonien. Celui qui a disputé 81 matches en deux saisons sous le maillot de Lyon toutes compétitions confondues, pour 21 buts, pourrait "booster" l'attaque de West Ham, moribonde depuis le début de la saison.

C'est un joueur que j'admire depuis longtemps, très talentueux David Moyes, entraîneur de West Ham

"La saison dernière, West Ham a vécu une très bonne saison et j'espère qu'il va continuer à en vivre d'autres pendant mon séjour", a poursuivi Paqueta, qui a débuté sa carrière à Flamengo, légendaire club de Rio de Janeiro, avant de rejoindre l'AC Milan en 2019, puis Lyon en 2020.

"Je suis ravi d'accueillir Lucas à West Ham", a de son côté réagi l'entraîneur des Hammers, David Moyes. "C'est un joueur que j'admire depuis longtemps, très talentueux." L'Olympique lyonnais, 8e du classement de Ligue 1 la saison dernière, ne dispute pas de coupe européenne cette saison. West Ham, 7e de la Premier League en 2021/22, est lui qualifié pour la Ligue Europa, mais n'occupe que la 16e place au classement du championnat d'Angleterre après 4 journées.

Tino Kadewere s'envole pour Majorque

Lyon a également officialisé lundi le prêt, avec option d'achat "qui peut être automatique" de 8,5 millions d'euros, de l'attaquant international zimbabwéen Tino Kadewere au RCD Majorque, en Liga espagnole. Le montant du prêt est de 400.000 euros bonus compris.Un intéressement de 20% sur la plus value d'un éventuel futur transfert est également prévue.

Kadewere avait rejoint l'OL en janvier 2020 pour 14 millions d'euros en provenance du Havre, club français de Ligue 2 auquel il avait été prêté pour six mois dans la foulée. À Lyon, il a joué 53 matches et marqué 11 buts dont 10 au cours de la seule première saison 2020/21.

