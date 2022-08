PSG-Monaco : simple piqûre de rappel pour Paris ou accroc révélateur ?

1-1 au Parc des Princes après les cartons contre Lille (1-7), Montpellier (5-2), Clermont (5-0) et Nantes (4-0, Trophée des champions), le nul sauvé grâce à un penalty obtenu et transformé par Neymar, Mbappé et Messi cette fois refroidis par les montants : le PSG ne remportera pas tous ses matches de Ligue 1 cette saison, preuve en est.

Comment interpréter ce premier accroc ? "Le PSG était capable sur des périodes de 90 minutes de mettre une intensité, une application, une discipline qu'on n'avait pas vues depuis des mois voire des années, juge Philippe Sanfourche. Et tout s'est délité (...) Il suffit qu'il y ait un tout petit peu moins de précision, d'implication, de replacement et les plus grands talents peuvent disparaître, à l'image de Neymar".

Baptiste Durieux reste de son côté marqué par "cette incapacité des Parisiens à réagir très vite". "L'autre vérité c'est qu'à partir du moment où Messi, Neymar et Mbappé ne font pas les efforts nécessaires, l'équilibre collectif n'existe quasiment plus (...) C'est une formidable piqûre de rappel".

