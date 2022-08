Olympique de Marseille : pourquoi le club cherche-t-il à vendre Milik ?

Le "grand attaquant" de l’OM est sur la sellette. Arek Milik, l’avant-centre marseillais pourrait être vendu d’ici la fin du mercato, selon le journal L’Équipe. Pour équilibrer ses comptes, l’OM doit impérativement vendre des joueurs d’ici le 31 août, et la star polonaise fait partie des principaux actifs. Et c'est tout le paradoxe puisqu'Arek Milik est un des rares à avoir le talent pour faire briller furtivement Marseille en Ligue des champions.

Mais c'est aussi l'un des seuls qui peut renflouer un peu les caisses du club. Deuxième en fin de saison dernière, l'Olympique de Marseille chamboule tout cet été : plus de 10 recrues, un changement de coach, d'entraineur des gardiens, un nouveau directeur du football. L'OM, c'est l'instabilité permanente, mais ça ne choque même plus son nouveau capitaine Valentin Rongier. "On doit s'adapter le plus vite possible et puis surtout on fait confiance à la direction sur les choix qu'ils font", dit-il.

"Ce que je sais, c'est qu'on a perdu des joueurs de qualité mais qu'on recrute des joueurs de qualité aussi, donc je pense que ça s'équilibre. Le président l'a dit, chaque joueur est vendable", poursuit-il. Tous vendables mais pour le moment tous présents. Un effectif marseillais XXL pour le plus grand malheur de l'actionnaire principal Frank McCourt et pour le plus grand plaisir des fadas du Vélodrome, qui affichera encore complet samedi soir pour la réception du FC Nantes.

