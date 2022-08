Coupe du monde 2022 : la nomination du Qatar est "une histoire répugnante", juge Vincent Lindon

Vincent Lindon ne sera visiblement pas devant sa télévision pour regarder la prochaine Coupe du monde de football. Le dernier président du jury au Festival de Cannes a estimé que le choix de désigner le Qatar comme pays-hôte du Mondial 2022 est "une histoire répugnante".

"On va aller faire un Mondial dans un pays qui, sur le papier, avait zéro chance de l'avoir. Ni les spectateurs, ni les infrastructures, ni le climat", a estimé l'acteur français ce lundi 29 août sur France Inter. Pour la première fois dans l'histoire, la Coupe du monde va se dérouler entre le mois de novembre et celui de décembre pour éviter les fortes chaleurs estivales du pays.

"Ils ont gagné contre les États-Unis (...) c'est vous dire le nombre d'arrangements, de compromis ou de compromissions qu'il y a dû avoir", a poursuivi Vincent Lindon au sujet de ce choix réalisé par la Fifa.

Le Qatar est dans l'œil du cyclone depuis plusieurs années à cause de cette édition du Mondial. Plusieurs milliers de travailleurs sont morts sur les chantiers de construction des stades. "Aujourd'hui, on se laisse dévorer par l'argent rouge de sang", a regretté l'acteur, prochainement à l'affiche du long-métrage Avec amour et acharnement, réalisé par Claire Denis.

