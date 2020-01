Mercato : l'OL préfère Rodriguez à Kurzawa, l'OM pense à l'Amiénois Mendoza

publié le 08/01/2020 à 12:32

Chaque jour qui passe le confirme : l'Olympique Lyonnais sera le principal animateur de la rubrique mercato jusqu'au 31 janvier. Si les graves blessures à un genou de Memphis Depay et Jeff Reine-Adelaïde ont le plus marqué les esprits, l'actuel 12e de Ligue 1 après 19 journées déplore aussi les absences longue durée de ses deux latéraux gauche, Youssouf Koné (cheville) et Fernando Marçal (blessure musculaire), et de son latéral droit Léo Dubois (genou).

Afin de se renforcer dans le secteur offensif, les dirigeants lyonnais multiplient les pistes, la dernière en date menant à l'international camerounais de Villareal Karl Toko-Ekambi, qui s'est notamment illustré en Ligue 1 avec Angers (2016-2018, 72 matches, 25 buts). Pour le poste de latéral gauche, deux noms ressortent mercredi 8 janvier : Ricardo Rodriguez et Layvin Kurzawa. Lucas Digne, lui, devrait rester à Everton, à la demande du nouveau coach Carlo Ancelotti.

Parisien depuis 2015, Kurzawa (27 ans) aurait été proposé au directeur sportif de l'OL Juninho. Visiblement, le Brésilien n'a pas souhaité donner suite. Le club de Jean-Michel Aulas serait plus séduit par le Suisse du Milan AC Ricardo Rodriguez (27 ans également). Selon le quotidien helvète Blick, une offre a été formulée. Le club lombard réclamerait 5,5 millions d'euros.

L'OM vise Mendoza

L'autre Olympique, Marseille, s'intéresse pour sa part à Steven Mendoza (27 ans), selon Le Courrier Picard. Avec 5 buts en 11 apparitions, l'attaquant colombien est l'une des rares satisfactions du début de saison d'Amiens, 18e de Ligue 1. L'OM ne compte que deux attaquants de métier dans son effectif avec Dario Benedetto et Valère Germain. Le retour de Florian Thauvin est espéré pour mi-février 2020.