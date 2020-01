publié le 04/01/2020 à 21:24

L'année commence mal pour Wendie Renard. Sacrée meilleure défenseure aux The Best FIFA Football Awards en septembre dernier, la joueuse de l'équipe de France de football a égaré son trophée dans le train, lors d'un trajet entre Paris et Lyon. "Malheureusement pour moi, j'ai oublié ma valise cabine et dedans j'avais mes trophées (France Football et The Best)", explique Wendie Renard sur Twitter.

Se rendant compte de son oubli, l'arme fatale des Bleues sur corner est alors retournée à la gare de Lyon-Perrache. "Le bureau d'accueil m'a remis la valise mais dedans il n'y avait plus le trophée THE BEST...", explique la défenseure.

Elle a alors lancé un appel pour l'aider à retrouver son trophée. "De mon côté, j'ai fait le nécessaire, mais je compte sur le personnel de la SNCF de Perrache pour m'aider à retrouver le trophée", conclut-elle.