Mercato Juve : Rabiot balaye tout départ cet hiver

publié le 07/01/2020 à 15:46

Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Titularisé à seulement trois reprises (plus quatre entrées en jeu) lors des 15 première journées du championnat d'Italie, Adrien Rabiot vient de débuter les trois derniers matches de la Juventus Turin en Serie A. Son entraîneur Maurizio Sarri lui a également accordé sa confiance d'entrée deux fois en Ligue des champions sur la phase retour de la phase de poules.

Mis au ban par le PSG de début décembre 2018 à mai 2019, le milieu de 24 ans a quitté son club formateur libre durant l'été dernier. En optant pour l'octuple champion d'Italie en titre, le natif de Saint-Maurice (Val-de-Marne) savait qu'il lui serait compliqué de faire son trou, aux côtés des Blaise Matuidi, Miralem Pjanic ou Cristiano Ronaldo. Au regard de son adaptation compliquée, l'hypothèse d'un départ dès cet hiver a vite pris de l'épaisseur. Désormais, elle semble écartée.

"Oui, je resterai avec certitude à la Juventus, a ainsi lâché l'ancien international français (6 sélections entre novembre 2016 et mars 2018) lundi 6 janvier. Il n’y a aucun problème. Je sens la confiance du club et du coach Sarri. 2019 n’a pas été facile pour moi, je suis arrivé à la Juve après une longue période sans jouer. Je cherche à m’adapter à un nouveau championnat, un nouvel environnement et un nouvel entraîneur. J’espère que 2020 sera meilleur pour moi et pouvoir aider la Juventus en exploitant tout mon potentiel".

Co-leader de son championnat à égalité de points avec l'Inter Milan, la Juve retrouvera l'Olympique Lyonnais en 8es de finale de la Ligue des champions. Rabiot, qui a disputé 227 matches avec le Paris Saint-Germain (24 buts) entre 2012 et 2019, a également porté les couleurs du Toulouse Football Club lors d'un prêt de six mois en 2013.